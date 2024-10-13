https://ria.ru/20241013/dzerzhinsk-1977838327.html

Некоторые объекты в Дзержинске уничтожены безвозвратно, заявил Пушилин

Некоторые объекты в Дзержинске уничтожены безвозвратно, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.10.2024

Некоторые объекты в Дзержинске уничтожены безвозвратно, заявил Пушилин

Некоторые инфраструктурные объекты, в том числе здание администрации, уничтожены безвозвратно в освобождаемом российскими войсками Дзержинске (украинское... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T15:55

2024-10-13T15:55

2024-10-13T21:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

горловка

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Некоторые инфраструктурные объекты, в том числе здание администрации, уничтожены безвозвратно в освобождаемом российскими войсками Дзержинске (украинское название — Торецк), заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Посетил освобождаемый Дзержинск. <...> Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города", — написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР отметил, что бои идут в городской черте. "Полное освобождение Дзержинска не за горами", — подчеркнул он. Дзержинск (в 2016 году украинские власти переименовали его в Торецк) расположен в десяти километрах к северо-западу от Горловки в ДНР.

https://ria.ru/20240930/toretsk-1975071259.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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донецкая народная республика, торецк, горловка, денис пушилин