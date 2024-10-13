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Некоторые объекты в Дзержинске уничтожены безвозвратно, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 13.10.2024 (обновлено: 21:18 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/dzerzhinsk-1977838327.html
Некоторые объекты в Дзержинске уничтожены безвозвратно, заявил Пушилин
Некоторые объекты в Дзержинске уничтожены безвозвратно, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.10.2024
Некоторые объекты в Дзержинске уничтожены безвозвратно, заявил Пушилин
Некоторые инфраструктурные объекты, в том числе здание администрации, уничтожены безвозвратно в освобождаемом российскими войсками Дзержинске (украинское... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T15:55
2024-10-13T21:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Некоторые инфраструктурные объекты, в том числе здание администрации, уничтожены безвозвратно в освобождаемом российскими войсками Дзержинске (украинское название — Торецк), заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Посетил освобождаемый Дзержинск. &lt;...&gt; Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города", — написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР отметил, что бои идут в городской черте. "Полное освобождение Дзержинска не за горами", — подчеркнул он. Дзержинск (в 2016 году украинские власти переименовали его в Торецк) расположен в десяти километрах к северо-западу от Горловки в ДНР.
https://ria.ru/20240930/toretsk-1975071259.html
донецкая народная республика
торецк
горловка
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донецкая народная республика, торецк, горловка, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Денис Пушилин
Некоторые объекты в Дзержинске уничтожены безвозвратно, заявил Пушилин

Пушилин: некоторые инфраструктурные объекты в Дзержинске уничтожены безвозвратно

© AP Photo / Oleg PetrasiukМестный житель покидает город Дзержинск
Местный житель покидает город Дзержинск - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Местный житель покидает город Дзержинск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Некоторые инфраструктурные объекты, в том числе здание администрации, уничтожены безвозвратно в освобождаемом российскими войсками Дзержинске (украинское название — Торецк), заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Посетил освобождаемый Дзержинск. <...> Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города", — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР отметил, что бои идут в городской черте.
"Полное освобождение Дзержинска не за горами", — подчеркнул он.
Дзержинск (в 2016 году украинские власти переименовали его в Торецк) расположен в десяти километрах к северо-западу от Горловки в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкГорловкаДенис Пушилин
 
 
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