Рейтинг@Mail.ru
Умер скрипач Алексей Дулькевич - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:39 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/dulkevich-1977826006.html
Умер скрипач Алексей Дулькевич
Умер скрипач Алексей Дулькевич - РИА Новости, 13.10.2024
Умер скрипач Алексей Дулькевич
Заслуженный артист РФ, скрипач-виртуоз, вокалист Алексей Дулькевич скончался в возрасте 71 года, сообщается в группе продюсерского центра "Ночное такси" в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:39
2024-10-13T13:39
культура
россия
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977817235_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_df697f9feec6aede055868ce24246b85.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, скрипач-виртуоз, вокалист Алексей Дулькевич скончался в возрасте 71 года, сообщается в группе продюсерского центра "Ночное такси" в соцсети "ВКонтакте". "Ушел из жизни Алексей Дулькевич – петербургский музыкант, скрипач-виртуоз, вокалист, заслуженный артист России… Легендарный музыкант… Истинный артист", - говорится в сообщении. Как уточняется, Дулькевич многие годы работал на студии "Ночное такси" в составе коллектива "Братья Жемчужные". В последнее время артист издавал альбомы, которые становились раритетными для коллекционеров и ценителей цыганских романсов, жанровой музыки, среди них "Династия хоровых цыган Дулькевичей", "Песни за Одессу". Добавляется, что в ближайшее время на студии "Ночное такси" выйдет альбом автора-исполнителя из Ростова-на-Дону Павла Берденникова "Навстречу солнцу", в который войдет песня "Цыганская", посвященная Дулькевичу. "Интеллигентный, неунывающий… Легендой он стал при жизни… Царствие Небесное... Искренние соболезнования родным и близким", - заключается в сообщении.
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977817235_83:0:682:449_1920x0_80_0_0_b8b0e8812575a185f4b9f02bee3fbf45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростов-на-дону
Культура, Россия, Ростов-на-Дону
Умер скрипач Алексей Дулькевич

Скрипач Алексей Дулькевич умер в возрасте 71 года

© Фото : Большая Хоральная СинагогаАлексей Дулькевич
Алексей Дулькевич - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : Большая Хоральная Синагога
Алексей Дулькевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, скрипач-виртуоз, вокалист Алексей Дулькевич скончался в возрасте 71 года, сообщается в группе продюсерского центра "Ночное такси" в соцсети "ВКонтакте".
«
"Ушел из жизни Алексей Дулькевич – петербургский музыкант, скрипач-виртуоз, вокалист, заслуженный артист России… Легендарный музыкант… Истинный артист", - говорится в сообщении.
Как уточняется, Дулькевич многие годы работал на студии "Ночное такси" в составе коллектива "Братья Жемчужные". В последнее время артист издавал альбомы, которые становились раритетными для коллекционеров и ценителей цыганских романсов, жанровой музыки, среди них "Династия хоровых цыган Дулькевичей", "Песни за Одессу".
Добавляется, что в ближайшее время на студии "Ночное такси" выйдет альбом автора-исполнителя из Ростова-на-Дону Павла Берденникова "Навстречу солнцу", в который войдет песня "Цыганская", посвященная Дулькевичу.
"Интеллигентный, неунывающий… Легендой он стал при жизни… Царствие Небесное... Искренние соболезнования родным и близким", - заключается в сообщении.
 
КультураРоссияРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала