https://ria.ru/20241013/dulkevich-1977826006.html
Умер скрипач Алексей Дулькевич
Умер скрипач Алексей Дулькевич - РИА Новости, 13.10.2024
Умер скрипач Алексей Дулькевич
Заслуженный артист РФ, скрипач-виртуоз, вокалист Алексей Дулькевич скончался в возрасте 71 года, сообщается в группе продюсерского центра "Ночное такси" в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:39
2024-10-13T13:39
2024-10-13T13:39
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, скрипач-виртуоз, вокалист Алексей Дулькевич скончался в возрасте 71 года, сообщается в группе продюсерского центра "Ночное такси" в соцсети "ВКонтакте". "Ушел из жизни Алексей Дулькевич – петербургский музыкант, скрипач-виртуоз, вокалист, заслуженный артист России… Легендарный музыкант… Истинный артист", - говорится в сообщении. Как уточняется, Дулькевич многие годы работал на студии "Ночное такси" в составе коллектива "Братья Жемчужные". В последнее время артист издавал альбомы, которые становились раритетными для коллекционеров и ценителей цыганских романсов, жанровой музыки, среди них "Династия хоровых цыган Дулькевичей", "Песни за Одессу". Добавляется, что в ближайшее время на студии "Ночное такси" выйдет альбом автора-исполнителя из Ростова-на-Дону Павла Берденникова "Навстречу солнцу", в который войдет песня "Цыганская", посвященная Дулькевичу. "Интеллигентный, неунывающий… Легендой он стал при жизни… Царствие Небесное... Искренние соболезнования родным и близким", - заключается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростов-на-дону
Культура, Россия, Ростов-на-Дону
Умер скрипач Алексей Дулькевич
Скрипач Алексей Дулькевич умер в возрасте 71 года
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Заслуженный артист РФ, скрипач-виртуоз, вокалист Алексей Дулькевич скончался в возрасте 71 года, сообщается в группе продюсерского центра "Ночное такси" в соцсети "ВКонтакте"
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"Ушел из жизни Алексей Дулькевич – петербургский музыкант, скрипач-виртуоз, вокалист, заслуженный артист России… Легендарный музыкант… Истинный артист", - говорится в сообщении.
Как уточняется, Дулькевич многие годы работал на студии "Ночное такси" в составе коллектива "Братья Жемчужные". В последнее время артист издавал альбомы, которые становились раритетными для коллекционеров и ценителей цыганских романсов, жанровой музыки, среди них "Династия хоровых цыган Дулькевичей", "Песни за Одессу".
Добавляется, что в ближайшее время на студии "Ночное такси" выйдет альбом автора-исполнителя из Ростова-на-Дону Павла Берденникова "Навстречу солнцу", в который войдет песня "Цыганская", посвященная Дулькевичу.
"Интеллигентный, неунывающий… Легендой он стал при жизни… Царствие Небесное... Искренние соболезнования родным и близким", - заключается в сообщении.