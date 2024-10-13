https://ria.ru/20241013/dulkevich-1977826006.html

Умер скрипач Алексей Дулькевич

Умер скрипач Алексей Дулькевич - РИА Новости, 13.10.2024

Умер скрипач Алексей Дулькевич

Заслуженный артист РФ, скрипач-виртуоз, вокалист Алексей Дулькевич скончался в возрасте 71 года, сообщается в группе продюсерского центра "Ночное такси" в... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:39

2024-10-13T13:39

2024-10-13T13:39

культура

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, скрипач-виртуоз, вокалист Алексей Дулькевич скончался в возрасте 71 года, сообщается в группе продюсерского центра "Ночное такси" в соцсети "ВКонтакте". "Ушел из жизни Алексей Дулькевич – петербургский музыкант, скрипач-виртуоз, вокалист, заслуженный артист России… Легендарный музыкант… Истинный артист", - говорится в сообщении. Как уточняется, Дулькевич многие годы работал на студии "Ночное такси" в составе коллектива "Братья Жемчужные". В последнее время артист издавал альбомы, которые становились раритетными для коллекционеров и ценителей цыганских романсов, жанровой музыки, среди них "Династия хоровых цыган Дулькевичей", "Песни за Одессу". Добавляется, что в ближайшее время на студии "Ночное такси" выйдет альбом автора-исполнителя из Ростова-на-Дону Павла Берденникова "Навстречу солнцу", в который войдет песня "Цыганская", посвященная Дулькевичу. "Интеллигентный, неунывающий… Легендой он стал при жизни… Царствие Небесное... Искренние соболезнования родным и близким", - заключается в сообщении.

россия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ростов-на-дону