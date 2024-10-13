https://ria.ru/20241013/dtp-1977837666.html

В Приангарье два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой

В Приангарье два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой - РИА Новости, 13.10.2024

В Приангарье два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой

Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде станции Худоеланская Восточно-Сибирской железной дороги в Приангарье, погибли два... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T15:50

2024-10-13T15:50

2024-10-13T15:55

происшествия

авто

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде станции Худоеланская Восточно-Сибирской железной дороги в Приангарье, погибли два человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля и один из двух пассажиров", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержек движения поездов нет.

https://ria.ru/20240914/dtp-1972650020.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, россия, следственный комитет россии (ск рф)