В Приангарье два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой
В Приангарье грузовой поезд столкнулся с легковой машиной, погибли два человека
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураНа месте столкновения поезда с автомобилем на станции Худоеланская в Приангарье
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
На месте столкновения поезда с автомобилем на станции Худоеланская в Приангарье
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ИРКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде станции Худоеланская Восточно-Сибирской железной дороги в Приангарье, погибли два человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
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"Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля и один из двух пассажиров", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержек движения поездов нет.
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