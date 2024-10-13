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В Приангарье два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой - РИА Новости, 13.10.2024
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15:50 13.10.2024 (обновлено: 15:55 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/dtp-1977837666.html
В Приангарье два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой
В Приангарье два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой - РИА Новости, 13.10.2024
В Приангарье два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой
Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде станции Худоеланская Восточно-Сибирской железной дороги в Приангарье, погибли два... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T15:50
2024-10-13T15:55
происшествия
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ИРКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде станции Худоеланская Восточно-Сибирской железной дороги в Приангарье, погибли два человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля и один из двух пассажиров", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержек движения поездов нет.
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происшествия, авто, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой

В Приангарье грузовой поезд столкнулся с легковой машиной, погибли два человека

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураНа месте столкновения поезда с автомобилем на станции Худоеланская в Приангарье
На месте столкновения поезда с автомобилем на станции Худоеланская в Приангарье - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
На месте столкновения поезда с автомобилем на станции Худоеланская в Приангарье
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ИРКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде станции Худоеланская Восточно-Сибирской железной дороги в Приангарье, погибли два человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля и один из двух пассажиров", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержек движения поездов нет.
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ПроисшествияАвтоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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