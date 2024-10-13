Рейтинг@Mail.ru
В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 13.10.2024 (обновлено: 15:40 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/dtp-1977836245.html
В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек
В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек - РИА Новости, 13.10.2024
В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек
Массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек произошло на автодороге А-108 в Подмосковье, один человек погиб, сообщили в пресс-службе подмосковного РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T15:35
2024-10-13T15:40
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977836546_0:424:899:930_1920x0_80_0_0_17ce694af437acfad9b87af66a89365a.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек произошло на автодороге А-108 в Подмосковье, один человек погиб, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. "Сегодня на 175 километре автодороги А-108 произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей… Один человек погиб на месте", - говорится в сообщении. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241007/dtp-1976769508.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977836546_0:340:899:1014_1920x0_80_0_0_bf97c49be5eb28602ad6bcf5de98ca46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ
В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек

В Подмосковье столкнулись два грузовика и три легковушки, один человек погиб

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте массового ДТП в Павлово-Посадском городском округе
На месте массового ДТП в Павлово-Посадском городском округе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте массового ДТП в Павлово-Посадском городском округе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек произошло на автодороге А-108 в Подмосковье, один человек погиб, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
«
"Сегодня на 175 километре автодороги А-108 произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей… Один человек погиб на месте", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.
Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие
7 октября, 13:56
 
ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала