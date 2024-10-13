https://ria.ru/20241013/dtp-1977836245.html

В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек

В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек - РИА Новости, 13.10.2024

В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек

Массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек произошло на автодороге А-108 в Подмосковье, один человек погиб, сообщили в пресс-службе подмосковного РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T15:35

2024-10-13T15:35

2024-10-13T15:40

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек произошло на автодороге А-108 в Подмосковье, один человек погиб, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. "Сегодня на 175 километре автодороги А-108 произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей… Один человек погиб на месте", - говорится в сообщении. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241007/dtp-1976769508.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф