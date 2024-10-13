https://ria.ru/20241013/dtp-1977836245.html
В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек
В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек - РИА Новости, 13.10.2024
В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек
Массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек произошло на автодороге А-108 в Подмосковье, один человек погиб, сообщили в пресс-службе подмосковного РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T15:35
2024-10-13T15:35
2024-10-13T15:40
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977836546_0:424:899:930_1920x0_80_0_0_17ce694af437acfad9b87af66a89365a.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек произошло на автодороге А-108 в Подмосковье, один человек погиб, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. "Сегодня на 175 километре автодороги А-108 произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей… Один человек погиб на месте", - говорится в сообщении. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241007/dtp-1976769508.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977836546_0:340:899:1014_1920x0_80_0_0_bf97c49be5eb28602ad6bcf5de98ca46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ
В массовом ДТП в Подмосковье погиб один человек
В Подмосковье столкнулись два грузовика и три легковушки, один человек погиб