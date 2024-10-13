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В ДТП на востоке Москвы погиб курьер - РИА Новости, 13.10.2024
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10:51 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/dtp-1977813597.html
В ДТП на востоке Москвы погиб курьер
В ДТП на востоке Москвы погиб курьер - РИА Новости, 13.10.2024
В ДТП на востоке Москвы погиб курьер
Курьер погиб в ДТП на востоке Москвы, сообщает госавтоинспекция столицы. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:51
2024-10-13T10:51
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Курьер погиб в ДТП на востоке Москвы, сообщает госавтоинспекция столицы. "По предварительным данным, на улице Металлургов в районе дома 56 водитель автомобиля такси "Джили" совершил столкновение с курьером на электровелосипеде. В результате дорожной аварии доставщик от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В ДТП на востоке Москвы погиб курьер

В Москве водитель такси сбил курьера на электровелосипеде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Курьер погиб в ДТП на востоке Москвы, сообщает госавтоинспекция столицы.
"По предварительным данным, на улице Металлургов в районе дома 56 водитель автомобиля такси "Джили" совершил столкновение с курьером на электровелосипеде. В результате дорожной аварии доставщик от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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