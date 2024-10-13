https://ria.ru/20241013/danon-1977855857.html
Постпред Израиля: "Хезболла" использует позиции миротворцев ООН как укрытия
Постпред Израиля: "Хезболла" использует позиции миротворцев ООН как укрытия - РИА Новости, 13.10.2024
Постпред Израиля: "Хезболла" использует позиции миротворцев ООН как укрытия
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что ливанское движение "Хезболлах" использует позиции миротворцев всемирной организации на "голубой линии" в качестве РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T20:09
2024-10-13T20:09
2024-10-13T21:59
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ООН, 13 окт – РИА Новости. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что ливанское движение "Хезболлах" использует позиции миротворцев всемирной организации на "голубой линии" в качестве укрытий и мест для засад, и что Израиль расследует "инцидент" с участием военных ООН. В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ) заявили, что три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья. Помимо прочего, израильские танки разрушили главные ворота на территорию объекта ООН и вошли туда. "В настоящее время выясняются подробности инцидента с участием солдат ВСООНЛ в Южном Ливане. Террористы "Хезболлах" используют заставы ВСООНЛ в качестве укрытий и мест для засад. Настойчивость ООН в том, чтобы удерживать солдат ВСООНЛ на линии огня, непонятна", – говорится в заявлении постпреда Израиля. Данон утверждает, что миротворцы долгое время игнорировали базы "Хезболлах" вдоль границы и не сообщали о нарушениях. Также ВСООНЛ не переместил свои подразделения к северу от "голубой линии", как на том настаивал Израиль, добавил дипломат. Израиль продолжит диалог с ООН по данной проблематике, пообещал Данон. Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах их главного штаба и опорных пунктов израильскими военными. В пятницу два миротворца были ранены после новых израильских обстрелов их позиций в населенном пункте Накура. Миротворцы отказались покинуть свою позиции на юге страны, как того требовала израильская армия, заявил их официальный представитель Андреа Тененти. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241012/khezbolla-1977699857.html
https://ria.ru/20241011/tsakhal-1977533493.html
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в мире, израиль, ливан, оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, ООН, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Постпред Израиля: "Хезболла" использует позиции миротворцев ООН как укрытия
Дэнни Данон: "Хезболла" использует позиции ООН в качестве укрытий и засад
ООН, 13 окт – РИА Новости. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что ливанское движение "Хезболлах" использует позиции миротворцев всемирной организации на "голубой линии" в качестве укрытий и мест для засад, и что Израиль расследует "инцидент" с участием военных ООН.
В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ) заявили, что три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья. Помимо прочего, израильские танки разрушили главные ворота на территорию объекта ООН и вошли туда.
"В настоящее время выясняются подробности инцидента с участием солдат ВСООНЛ в Южном Ливане. Террористы "Хезболлах" используют заставы ВСООНЛ в качестве укрытий и мест для засад. Настойчивость ООН в том, чтобы удерживать солдат ВСООНЛ на линии огня, непонятна", – говорится в заявлении постпреда Израиля.
Данон утверждает, что миротворцы долгое время игнорировали базы "Хезболлах" вдоль границы и не сообщали о нарушениях. Также ВСООНЛ не переместил свои подразделения к северу от "голубой линии", как на том настаивал Израиль, добавил дипломат.
Израиль продолжит диалог с ООН по данной проблематике, пообещал Данон.
Временные силы ООН в Ливане
в четверг сообщили об обстрелах их главного штаба и опорных пунктов израильскими военными. В пятницу два миротворца были ранены после новых израильских обстрелов их позиций в населенном пункте Накура.
Миротворцы отказались покинуть свою позиции на юге страны, как того требовала израильская армия, заявил их официальный представитель Андреа Тененти.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
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