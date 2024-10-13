https://ria.ru/20241013/danon-1977855857.html

Постпред Израиля: "Хезболла" использует позиции миротворцев ООН как укрытия

Постпред Израиля: "Хезболла" использует позиции миротворцев ООН как укрытия - РИА Новости, 13.10.2024

Постпред Израиля: "Хезболла" использует позиции миротворцев ООН как укрытия

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что ливанское движение "Хезболлах" использует позиции миротворцев всемирной организации на "голубой линии" в качестве РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T20:09

2024-10-13T20:09

2024-10-13T21:59

в мире

израиль

ливан

оон

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg

ООН, 13 окт – РИА Новости. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что ливанское движение "Хезболлах" использует позиции миротворцев всемирной организации на "голубой линии" в качестве укрытий и мест для засад, и что Израиль расследует "инцидент" с участием военных ООН. В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ) заявили, что три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья. Помимо прочего, израильские танки разрушили главные ворота на территорию объекта ООН и вошли туда. "В настоящее время выясняются подробности инцидента с участием солдат ВСООНЛ в Южном Ливане. Террористы "Хезболлах" используют заставы ВСООНЛ в качестве укрытий и мест для засад. Настойчивость ООН в том, чтобы удерживать солдат ВСООНЛ на линии огня, непонятна", – говорится в заявлении постпреда Израиля. Данон утверждает, что миротворцы долгое время игнорировали базы "Хезболлах" вдоль границы и не сообщали о нарушениях. Также ВСООНЛ не переместил свои подразделения к северу от "голубой линии", как на том настаивал Израиль, добавил дипломат. Израиль продолжит диалог с ООН по данной проблематике, пообещал Данон. Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах их главного штаба и опорных пунктов израильскими военными. В пятницу два миротворца были ранены после новых израильских обстрелов их позиций в населенном пункте Накура. Миротворцы отказались покинуть свою позиции на юге страны, как того требовала израильская армия, заявил их официальный представитель Андреа Тененти. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241012/khezbolla-1977699857.html

https://ria.ru/20241011/tsakhal-1977533493.html

https://ria.ru/20241013/khezbolla-1977822451.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024