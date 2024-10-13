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В Дагестане поезд сбил девочку-подростка - РИА Новости, 13.10.2024
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10:55 13.10.2024 (обновлено: 10:56 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/dagestan-1977813948.html
В Дагестане поезд сбил девочку-подростка
В Дагестане поезд сбил девочку-подростка - РИА Новости, 13.10.2024
В Дагестане поезд сбил девочку-подростка
Поезд травмировал девочку-подростка недалеко от железнодорожной станции в Дагестане, она скончалась по пути в больницу, сообщается в Telegram-канале Западного... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:55
2024-10-13T10:56
происшествия
россия
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МАХАЧКАЛА, 13 окт - РИА Новости. Поезд травмировал девочку-подростка недалеко от железнодорожной станции в Дагестане, она скончалась по пути в больницу, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "Вечером 12.10.2024 недалеко от территории железнодорожной станции Белиджи… в Республике Дагестан на железнодорожных путях с различными телесными повреждениями, характерными для травмирования железнодорожным подвижным составом, обнаружена несовершеннолетняя 2010 года рождения. От полученных травм девушка скончалась в машине скорой медицинской помощи, по пути следования в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане поезд сбил девочку-подростка

В Дагестане поезд сбил девочку-подростка, она умерла по пути в больницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 окт - РИА Новости. Поезд травмировал девочку-подростка недалеко от железнодорожной станции в Дагестане, она скончалась по пути в больницу, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Вечером 12.10.2024 недалеко от территории железнодорожной станции Белиджи… в Республике Дагестан на железнодорожных путях с различными телесными повреждениями, характерными для травмирования железнодорожным подвижным составом, обнаружена несовершеннолетняя 2010 года рождения. От полученных травм девушка скончалась в машине скорой медицинской помощи, по пути следования в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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