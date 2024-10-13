https://ria.ru/20241013/dagestan-1977813948.html
В Дагестане поезд сбил девочку-подростка
В Дагестане поезд сбил девочку-подростка - РИА Новости, 13.10.2024
В Дагестане поезд сбил девочку-подростка
Поезд травмировал девочку-подростка недалеко от железнодорожной станции в Дагестане, она скончалась по пути в больницу, сообщается в Telegram-канале Западного... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:55
2024-10-13T10:55
2024-10-13T10:56
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 13 окт - РИА Новости. Поезд травмировал девочку-подростка недалеко от железнодорожной станции в Дагестане, она скончалась по пути в больницу, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "Вечером 12.10.2024 недалеко от территории железнодорожной станции Белиджи… в Республике Дагестан на железнодорожных путях с различными телесными повреждениями, характерными для травмирования железнодорожным подвижным составом, обнаружена несовершеннолетняя 2010 года рождения. От полученных травм девушка скончалась в машине скорой медицинской помощи, по пути следования в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
https://ria.ru/20240823/passazhir-1968015442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане поезд сбил девочку-подростка
В Дагестане поезд сбил девочку-подростка, она умерла по пути в больницу
МАХАЧКАЛА, 13 окт - РИА Новости. Поезд травмировал девочку-подростка недалеко от железнодорожной станции в Дагестане, она скончалась по пути в больницу, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Вечером 12.10.2024 недалеко от территории железнодорожной станции Белиджи… в Республике Дагестан на железнодорожных путях с различными телесными повреждениями, характерными для травмирования железнодорожным подвижным составом, обнаружена несовершеннолетняя 2010 года рождения. От полученных травм девушка скончалась в машине скорой медицинской помощи, по пути следования в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).