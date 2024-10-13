https://ria.ru/20241013/dagestan-1977813948.html

В Дагестане поезд сбил девочку-подростка

В Дагестане поезд сбил девочку-подростка - РИА Новости, 13.10.2024

В Дагестане поезд сбил девочку-подростка

Поезд травмировал девочку-подростка недалеко от железнодорожной станции в Дагестане, она скончалась по пути в больницу, сообщается в Telegram-канале Западного... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T10:55

2024-10-13T10:55

2024-10-13T10:56

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 13 окт - РИА Новости. Поезд травмировал девочку-подростка недалеко от железнодорожной станции в Дагестане, она скончалась по пути в больницу, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "Вечером 12.10.2024 недалеко от территории железнодорожной станции Белиджи… в Республике Дагестан на железнодорожных путях с различными телесными повреждениями, характерными для травмирования железнодорожным подвижным составом, обнаружена несовершеннолетняя 2010 года рождения. От полученных травм девушка скончалась в машине скорой медицинской помощи, по пути следования в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

https://ria.ru/20240823/passazhir-1968015442.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)