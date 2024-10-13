https://ria.ru/20241013/britanija-1977826194.html

Карибские страны могут потребовать у Британии репарации за работорговлю

Карибские страны могут потребовать у Британии репарации за работорговлю - РИА Новости, 13.10.2024

Карибские страны могут потребовать у Британии репарации за работорговлю

Пятнадцать стран Карибского бассейна могут потребовать от Великобритании выплатить как минимум 206 миллиардов футов репараций (269 миллиардов долларов) за ущерб РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:39

2024-10-13T13:39

2024-10-13T13:39

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пятнадцать стран Карибского бассейна могут потребовать от Великобритании выплатить как минимум 206 миллиардов футов репараций (269 миллиардов долларов) за ущерб от работорговли, сообщает газета Daily Mail. "Группа из 15 правительств стран Карибского бассейна единогласно согласилась рассмотреть вопрос о выплате репараций за рабство на встрече глав правительств Содружества в Самоа 21 октября", - говорится в публикации. По данным издания, страны потребуют от Великобритании по меньшей мере 206 миллиардов фунтов. В 2023 году Патрик Робинсон, который в то время был ведущим судьей Международного суда ООН, заявил, что Великобритания больше не сможет игнорировать призывы выплатить репарации странам, пострадавшим от трансатлантической работорговли.

https://ria.ru/20230616/niderlandy-1878575910.html

https://ria.ru/20240428/reparatsii-1942873083.html

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Дарья Буймова

в мире, великобритания, карибский бассейн, самоа, оон