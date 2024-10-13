https://ria.ru/20241013/britanija-1977826194.html
Карибские страны могут потребовать у Британии репарации за работорговлю
Карибские страны могут потребовать у Британии репарации за работорговлю - РИА Новости, 13.10.2024
Карибские страны могут потребовать у Британии репарации за работорговлю
Пятнадцать стран Карибского бассейна могут потребовать от Великобритании выплатить как минимум 206 миллиардов футов репараций (269 миллиардов долларов) за ущерб РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:39
2024-10-13T13:39
2024-10-13T13:39
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пятнадцать стран Карибского бассейна могут потребовать от Великобритании выплатить как минимум 206 миллиардов футов репараций (269 миллиардов долларов) за ущерб от работорговли, сообщает газета Daily Mail. "Группа из 15 правительств стран Карибского бассейна единогласно согласилась рассмотреть вопрос о выплате репараций за рабство на встрече глав правительств Содружества в Самоа 21 октября", - говорится в публикации. По данным издания, страны потребуют от Великобритании по меньшей мере 206 миллиардов фунтов. В 2023 году Патрик Робинсон, который в то время был ведущим судьей Международного суда ООН, заявил, что Великобритания больше не сможет игнорировать призывы выплатить репарации странам, пострадавшим от трансатлантической работорговли.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, карибский бассейн, самоа, оон
В мире, Великобритания, Карибский бассейн, Самоа, ООН
Карибские страны могут потребовать у Британии репарации за работорговлю
Daily Mail: 15 стран Карибского бассейна могут потребовать от Британии репарации