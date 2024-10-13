https://ria.ru/20241013/bespilotniki-1977799946.html

Над тремя областями России за ночь уничтожили 13 беспилотников

Над тремя областями России за ночь уничтожили 13 беспилотников - РИА Новости, 13.10.2024

Над тремя областями России за ночь уничтожили 13 беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили по шесть украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также один над Брянской,... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T07:19

2024-10-13T07:19

2024-10-13T08:29

россия

курская область

специальная военная операция на украине

белгородская область

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили по шесть украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также один над Брянской, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что по шесть беспилотников были сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, еще один - над Брянской областью.

https://ria.ru/20241012/gorlovka-1977745461.html

россия

курская область

белгородская область

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россия, курская область, белгородская область