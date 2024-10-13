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Над тремя областями России за ночь уничтожили 13 беспилотников - РИА Новости, 13.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:19 13.10.2024 (обновлено: 08:29 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/bespilotniki-1977799946.html
Над тремя областями России за ночь уничтожили 13 беспилотников
Над тремя областями России за ночь уничтожили 13 беспилотников - РИА Новости, 13.10.2024
Над тремя областями России за ночь уничтожили 13 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили по шесть украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также один над Брянской,... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T07:19
2024-10-13T08:29
россия
курская область
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили по шесть украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также один над Брянской, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что по шесть беспилотников были сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, еще один - над Брянской областью.
https://ria.ru/20241012/gorlovka-1977745461.html
россия
курская область
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россия, курская область, белгородская область
Россия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
Над тремя областями России за ночь уничтожили 13 беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ над тремя российскими областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили по шесть украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также один над Брянской, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
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12 октября, 15:58
Уточняется, что по шесть беспилотников были сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, еще один - над Брянской областью.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБелгородская область
 
 
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