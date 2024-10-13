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Премьер Белоруссии посетит Оман и Пакистан - РИА Новости, 13.10.2024
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10:17 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/belorussiya-1977811671.html
Премьер Белоруссии посетит Оман и Пакистан
Премьер Белоруссии посетит Оман и Пакистан - РИА Новости, 13.10.2024
Премьер Белоруссии посетит Оман и Пакистан
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отправляется в воскресенье в Оман с официальным визитом, подпишет "весомый" пакет документов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:17
2024-10-13T10:17
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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отправляется в воскресенье в Оман с официальным визитом, подпишет "весомый" пакет документов, сообщает пресс-служба белорусского кабмина в Telegram-канале. "Правительственный борт вылетает в первый пункт назначения - Маскат", - сообщает правительство. Отмечается, что за четыре дня у премьера два визита. "Первый - официальный - в Оман, где состоятся переговоры с руководством страны. По итогам визита будет подписан весомый пакет документов. Второй - рабочий - в Пакистан, где пройдет заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС", - сообщает пресс-служба. В кабмине отметили, что это первое заседание с участием Белоруссии в качестве полноправного члена организации. На полях форума запланировано также проведение ряда двусторонних встреч.
https://ria.ru/20241005/lukashenko-1976528283.html
https://ria.ru/20241013/kitay-1977802527.html
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в мире, белоруссия, оман, пакистан, роман головченко, шос
В мире, Белоруссия, Оман, Пакистан, Роман Головченко, ШОС
Премьер Белоруссии посетит Оман и Пакистан

Премьер Белоруссии Роман Головченко примет участие в заседании ШОС

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отправляется в воскресенье в Оман с официальным визитом, подпишет "весомый" пакет документов, сообщает пресс-служба белорусского кабмина в Telegram-канале.
"Правительственный борт вылетает в первый пункт назначения - Маскат", - сообщает правительство.
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Отмечается, что за четыре дня у премьера два визита. "Первый - официальный - в Оман, где состоятся переговоры с руководством страны. По итогам визита будет подписан весомый пакет документов. Второй - рабочий - в Пакистан, где пройдет заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС", - сообщает пресс-служба.
В кабмине отметили, что это первое заседание с участием Белоруссии в качестве полноправного члена организации. На полях форума запланировано также проведение ряда двусторонних встреч.
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В миреБелоруссияОманПакистанРоман ГоловченкоШОС
 
 
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