https://ria.ru/20241013/belorussiya-1977811671.html
Премьер Белоруссии посетит Оман и Пакистан
Премьер Белоруссии посетит Оман и Пакистан - РИА Новости, 13.10.2024
Премьер Белоруссии посетит Оман и Пакистан
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отправляется в воскресенье в Оман с официальным визитом, подпишет "весомый" пакет документов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:17
2024-10-13T10:17
2024-10-13T10:17
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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отправляется в воскресенье в Оман с официальным визитом, подпишет "весомый" пакет документов, сообщает пресс-служба белорусского кабмина в Telegram-канале. "Правительственный борт вылетает в первый пункт назначения - Маскат", - сообщает правительство. Отмечается, что за четыре дня у премьера два визита. "Первый - официальный - в Оман, где состоятся переговоры с руководством страны. По итогам визита будет подписан весомый пакет документов. Второй - рабочий - в Пакистан, где пройдет заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС", - сообщает пресс-служба. В кабмине отметили, что это первое заседание с участием Белоруссии в качестве полноправного члена организации. На полях форума запланировано также проведение ряда двусторонних встреч.
https://ria.ru/20241005/lukashenko-1976528283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, оман, пакистан, роман головченко, шос
В мире, Белоруссия, Оман, Пакистан, Роман Головченко, ШОС
Премьер Белоруссии посетит Оман и Пакистан
Премьер Белоруссии Роман Головченко примет участие в заседании ШОС