https://ria.ru/20241013/belorussiya-1977811671.html

Премьер Белоруссии посетит Оман и Пакистан

Премьер Белоруссии посетит Оман и Пакистан - РИА Новости, 13.10.2024

Премьер Белоруссии посетит Оман и Пакистан

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отправляется в воскресенье в Оман с официальным визитом, подпишет "весомый" пакет документов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T10:17

2024-10-13T10:17

2024-10-13T10:17

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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отправляется в воскресенье в Оман с официальным визитом, подпишет "весомый" пакет документов, сообщает пресс-служба белорусского кабмина в Telegram-канале. "Правительственный борт вылетает в первый пункт назначения - Маскат", - сообщает правительство. Отмечается, что за четыре дня у премьера два визита. "Первый - официальный - в Оман, где состоятся переговоры с руководством страны. По итогам визита будет подписан весомый пакет документов. Второй - рабочий - в Пакистан, где пройдет заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС", - сообщает пресс-служба. В кабмине отметили, что это первое заседание с участием Белоруссии в качестве полноправного члена организации. На полях форума запланировано также проведение ряда двусторонних встреч.

https://ria.ru/20241005/lukashenko-1976528283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, оман, пакистан, роман головченко, шос