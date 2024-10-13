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В Москве загорелись "Очаковские бани"

В Москве загорелись "Очаковские бани" - РИА Новости, 13.10.2024

В Москве загорелись "Очаковские бани"

Возгорание произошло в "Очаковских банях" на западе Москвы, переданы врачам трое человек, самостоятельно из здания вышли 30, сообщило МЧС России. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T17:02

2024-10-13T17:02

2024-10-13T17:06

происшествия

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возгорание произошло в "Очаковских банях" на западе Москвы, переданы врачам трое человек, самостоятельно из здания вышли 30, сообщило МЧС России."На западе Москвы загорелся третий этаж "Очаковских бань". Самостоятельно из здания вышли около 30 человек. Сотрудники МЧС России эвакуировали и передали врачам трех человек, включая ребенка", - говорится в Telegram-канале ведомства.На месте работали 26 специалистов и восемь единиц техники. Огонь потушили на пяти "квадратах", заключили в МЧС РФ.

https://ria.ru/20241012/groznyy-1977754703.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)