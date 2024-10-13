https://ria.ru/20241013/arashukov-1977794168.html

Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову

Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову - РИА Новости, 13.10.2024

Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову

Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову 23 октября, следует из картотеки суда. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T03:39

2024-10-13T03:39

2024-10-13T03:39

россия

минеральные воды

рауф арашуков

рауль арашуков

газпром

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову 23 октября, следует из картотеки суда. "Слушание (открытое судебное заседание): 23.10.2024", - сказано в карточке дела. Лицами по делу указаны экс-сенатор Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, бывший старший следователь Андрей Филиппов, экс-директор филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев, бывший первый замглавы управления СК РФ по КЧР Казбек Булатов и экс-начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по региону Тимур Бетуганов. Приговор в отношении всех фигурантов дела вынесен в декабре 2022 года. Правоохранители задержали Рауфа Арашукова 30 января 2019 года во время пленарного заседания СФ. Арашуковых приговорили к пожизненным срокам за заказные убийства, их дело слушалось отдельно, четверо остальных фигурантов получили сроки от 5 до 22 лет. Кроме того, Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240304/sud-1931056258.html

https://ria.ru/20240927/pokushenie-1975045091.html

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россия, минеральные воды, рауф арашуков, рауль арашуков, газпром, следственный комитет россии (ск рф), происшествия