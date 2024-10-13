https://ria.ru/20241013/arashukov-1977794168.html
Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову
Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову - РИА Новости, 13.10.2024
Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову
Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову 23 октября, следует из картотеки суда. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T03:39
2024-10-13T03:39
2024-10-13T03:39
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рауф арашуков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову 23 октября, следует из картотеки суда. "Слушание (открытое судебное заседание): 23.10.2024", - сказано в карточке дела. Лицами по делу указаны экс-сенатор Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, бывший старший следователь Андрей Филиппов, экс-директор филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев, бывший первый замглавы управления СК РФ по КЧР Казбек Булатов и экс-начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по региону Тимур Бетуганов. Приговор в отношении всех фигурантов дела вынесен в декабре 2022 года. Правоохранители задержали Рауфа Арашукова 30 января 2019 года во время пленарного заседания СФ. Арашуковых приговорили к пожизненным срокам за заказные убийства, их дело слушалось отдельно, четверо остальных фигурантов получили сроки от 5 до 22 лет. Кроме того, Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240304/sud-1931056258.html
https://ria.ru/20240927/pokushenie-1975045091.html
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россия, минеральные воды, рауф арашуков, рауль арашуков, газпром, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Минеральные Воды, Рауф Арашуков, Рауль Арашуков, Газпром, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову
Cуд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову 23 октября