https://ria.ru/20241013/aktivy-1977841772.html
"Инвестиционная палата" завершила второй этап выкупа ИЦБ россиян
"Инвестиционная палата" завершила второй этап выкупа ИЦБ россиян - РИА Новости, 13.10.2024
"Инвестиционная палата" завершила второй этап выкупа ИЦБ россиян
"Инвестиционная палата" объявила о завершении второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ, нерезиденты... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T16:36
2024-10-13T16:36
2024-10-13T16:36
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Инвестиционная палата" объявила о завершении второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ, нерезиденты дополнительно выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на 2,54 миллиарда рублей. Часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок, и в результате организатор торгов был вынужден отклонить такие заявки. "В ходе первого этапа обмена, завершившегося 13 августа 2024 года, были выкуплены ИЦБ на 8,1 миллиарда рублей. Таким образом, суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Профессиональные участники рынка направят эти средства физическим лицам-резидентам в соответствии с регламентными сроками. Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета покупателей, подтвердили получение выкупленных ИЦБ. Бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев. "Организатор торгов рассматривает возможность нового выкупа ИЦБ. Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", - добавила "Инвестиционная палата".
https://ria.ru/20240813/aktivy-1965902312.html
https://ria.ru/20240311/aktivy-1932254275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коммерческая недвижимость, россия
Экономика, Коммерческая недвижимость, Россия
"Инвестиционная палата" завершила второй этап выкупа ИЦБ россиян
Нерезиденты выкупили заблокированные активы россиян на 2,54 миллиарда рублей
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Инвестиционная палата" объявила о завершении второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ, нерезиденты дополнительно выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на 2,54 миллиарда рублей.
Часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок, и в результате организатор торгов был вынужден отклонить такие заявки.
"В ходе первого этапа обмена, завершившегося 13 августа 2024 года, были выкуплены ИЦБ на 8,1 миллиарда рублей. Таким образом, суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Профессиональные участники рынка направят эти средства физическим лицам-резидентам в соответствии с регламентными сроками. Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета покупателей, подтвердили получение выкупленных ИЦБ. Бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев.
"Организатор торгов рассматривает возможность нового выкупа ИЦБ. Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", - добавила "Инвестиционная палата".