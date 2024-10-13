https://ria.ru/20241013/aktivy-1977841772.html

"Инвестиционная палата" завершила второй этап выкупа ИЦБ россиян

"Инвестиционная палата" завершила второй этап выкупа ИЦБ россиян - РИА Новости, 13.10.2024

"Инвестиционная палата" завершила второй этап выкупа ИЦБ россиян

"Инвестиционная палата" объявила о завершении второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ, нерезиденты... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T16:36

2024-10-13T16:36

2024-10-13T16:36

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коммерческая недвижимость

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Инвестиционная палата" объявила о завершении второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ, нерезиденты дополнительно выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на 2,54 миллиарда рублей. Часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок, и в результате организатор торгов был вынужден отклонить такие заявки. "В ходе первого этапа обмена, завершившегося 13 августа 2024 года, были выкуплены ИЦБ на 8,1 миллиарда рублей. Таким образом, суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Профессиональные участники рынка направят эти средства физическим лицам-резидентам в соответствии с регламентными сроками. Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета покупателей, подтвердили получение выкупленных ИЦБ. Бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев. "Организатор торгов рассматривает возможность нового выкупа ИЦБ. Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", - добавила "Инвестиционная палата".

https://ria.ru/20240813/aktivy-1965902312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, коммерческая недвижимость, россия