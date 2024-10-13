Рейтинг@Mail.ru
Афганцам выдали более восьми миллионов электронных удостоверений личности - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 13.10.2024 (обновлено: 17:20 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/afganistan-1977845880.html
Афганцам выдали более восьми миллионов электронных удостоверений личности
Афганцам выдали более восьми миллионов электронных удостоверений личности - РИА Новости, 13.10.2024
Афганцам выдали более восьми миллионов электронных удостоверений личности
С момента возвращения к власти в 2021 году движения "Талибан"* в Афганистане гражданам страны было выдано 8,2 миллиона электронных удостоверений личности... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T17:19
2024-10-13T17:20
в мире
афганистан
герат (провинция)
балх
талибан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150054/95/1500549554_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_b42f21ff3804bd292b42af2d27028993.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. С момента возвращения к власти в 2021 году движения "Талибан"* в Афганистане гражданам страны было выдано 8,2 миллиона электронных удостоверений личности ("тазкира"), сообщило в воскресенье национальное управление статистики и информации. Слова пресс-секретаря управления Мохаммада Халима Рафи цитирует телеканал Tolo.По словам пресс-секретаря управления Мохаммада Халима Рафи, процесс выдачи электронных удостоверений личности начался ещё при предыдущем (свергнутом) правительстве. "С момента возвращения Исламского эмирата было выдано более 8,2 миллиона электронных национальных удостоверений личности. Власти работают над предоставлением гражданам дополнительных возможностей. Этот процесс начался при предыдущем правительстве, и с тех пор гражданам страны было выдано в общей сложности более 14,2 миллиона электронных национальных удостоверений", - заявил чиновник. По данным управления, в ближайшее время власти страны планируют создать дополнительные пункты выдачи удостоверений личности в провинциях Герат, Балх, Нангархар и Гельменд, где их пока ещё слишком мало. Согласно информации международных организаций, население Афганистана может превышать 30 миллионов человек и даже достигать 32 миллионов. Последняя попытка переписи населения была предпринята в Афганистане в 1979 году, но не состоялась на фоне ввода в страну Ограниченного контингента советских войск.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241013/afganistan-1977832619.html
https://ria.ru/20241012/afganistan-1977712432.html
афганистан
герат (провинция)
балх
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150054/95/1500549554_116:0:2339:1667_1920x0_80_0_0_629324e873ebae9ff760cbe1386fb680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, герат (провинция), балх, талибан, оон
В мире, Афганистан, Герат (провинция), Балх, Талибан, ООН
Афганцам выдали более восьми миллионов электронных удостоверений личности

В Афганистане с 2021 года выдали 8,2 миллиона электронных удостоверений личности

CC BY 2.0 / ResoluteSupportMedia / A Camp Shaheen VisitАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
CC BY 2.0 / ResoluteSupportMedia / A Camp Shaheen Visit
Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. С момента возвращения к власти в 2021 году движения "Талибан"* в Афганистане гражданам страны было выдано 8,2 миллиона электронных удостоверений личности ("тазкира"), сообщило в воскресенье национальное управление статистики и информации. Слова пресс-секретаря управления Мохаммада Халима Рафи цитирует телеканал Tolo.
По словам пресс-секретаря управления Мохаммада Халима Рафи, процесс выдачи электронных удостоверений личности начался ещё при предыдущем (свергнутом) правительстве.
Мальчик запускает воздушного змея на холме Лента Надир Хан в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Треть населения Афганистана страдает от недоедания, сообщается в отчете
Вчера, 14:49
"С момента возвращения Исламского эмирата было выдано более 8,2 миллиона электронных национальных удостоверений личности. Власти работают над предоставлением гражданам дополнительных возможностей. Этот процесс начался при предыдущем правительстве, и с тех пор гражданам страны было выдано в общей сложности более 14,2 миллиона электронных национальных удостоверений", - заявил чиновник.
По данным управления, в ближайшее время власти страны планируют создать дополнительные пункты выдачи удостоверений личности в провинциях Герат, Балх, Нангархар и Гельменд, где их пока ещё слишком мало.
Согласно информации международных организаций, население Афганистана может превышать 30 миллионов человек и даже достигать 32 миллионов. Последняя попытка переписи населения была предпринята в Афганистане в 1979 году, но не состоялась на фоне ввода в страну Ограниченного контингента советских войск.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В Афганистане фермерам раздали улучшенные семена
12 октября, 08:23
 
В миреАфганистанГерат (провинция)БалхТалибанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала