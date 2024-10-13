https://ria.ru/20241013/afganistan-1977845880.html

Афганцам выдали более восьми миллионов электронных удостоверений личности

Афганцам выдали более восьми миллионов электронных удостоверений личности - РИА Новости, 13.10.2024

Афганцам выдали более восьми миллионов электронных удостоверений личности

С момента возвращения к власти в 2021 году движения "Талибан"* в Афганистане гражданам страны было выдано 8,2 миллиона электронных удостоверений личности... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T17:19

2024-10-13T17:19

2024-10-13T17:20

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. С момента возвращения к власти в 2021 году движения "Талибан"* в Афганистане гражданам страны было выдано 8,2 миллиона электронных удостоверений личности ("тазкира"), сообщило в воскресенье национальное управление статистики и информации. Слова пресс-секретаря управления Мохаммада Халима Рафи цитирует телеканал Tolo.По словам пресс-секретаря управления Мохаммада Халима Рафи, процесс выдачи электронных удостоверений личности начался ещё при предыдущем (свергнутом) правительстве. "С момента возвращения Исламского эмирата было выдано более 8,2 миллиона электронных национальных удостоверений личности. Власти работают над предоставлением гражданам дополнительных возможностей. Этот процесс начался при предыдущем правительстве, и с тех пор гражданам страны было выдано в общей сложности более 14,2 миллиона электронных национальных удостоверений", - заявил чиновник. По данным управления, в ближайшее время власти страны планируют создать дополнительные пункты выдачи удостоверений личности в провинциях Герат, Балх, Нангархар и Гельменд, где их пока ещё слишком мало. Согласно информации международных организаций, население Афганистана может превышать 30 миллионов человек и даже достигать 32 миллионов. Последняя попытка переписи населения была предпринята в Афганистане в 1979 году, но не состоялась на фоне ввода в страну Ограниченного контингента советских войск.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20241013/afganistan-1977832619.html

https://ria.ru/20241012/afganistan-1977712432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, герат (провинция), балх, талибан, оон