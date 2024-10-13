https://ria.ru/20241013/afganistan-1977832619.html

Треть населения Афганистана страдает от недоедания, сообщается в отчете

Треть населения Афганистана страдает от недоедания, сообщается в отчете - РИА Новости, 13.10.2024

Треть населения Афганистана страдает от недоедания, сообщается в отчете

Почти треть населения Афганистана страдает от недоедания, а около 6% детей умирает в возрасте до пяти лет от отсутствия продовольствия и от нездоровых условий... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T14:49

2024-10-13T14:49

2024-10-13T14:49

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МОСКВА, 13 окт - РИА новости. Почти треть населения Афганистана страдает от недоедания, а около 6% детей умирает в возрасте до пяти лет от отсутствия продовольствия и от нездоровых условий жизни. Такие данные содержатся в очередном отчете Глобального индекса голода (Global Hunger Index - GHI), который публикуют в воскресенье афганские СМИ. В отчете, который охватывает ситуацию с голодом в 127 странах, отмечается, что Афганистан за год ухудшил свои позиции, опустившись на две ступени, и занял 116 место с 30,8 балла. В 2023 году он занимал 114 место с показателем 30,6 балла. Согласно данным GHI, 30,4% населения Афганистана страдает от недоедания, а 5,8% детей в стране умирают по этой причине в возрасте до пяти лет. В докладе говорится, что 44,6% афганских детей в возрасте до пяти лет ниже по росту, чем положено для их возраста, что свидетельствует о хроническом недоедании. Помимо этого, 3,6% афганских детей имеют недостаточный вес для своего роста, что связано с острой недостаточностью питания. Ситуация с голодом в Афганистане наряду с еще 35 самыми проблемными странам оценивается GHI как "серьезная". Ранее Организация Объединенных Наций информировала, что более 24 миллионов жителей Исламского эмирата Афганистан нуждаются в экстренной гуманитарной помощи. Глобальный индекс голода (Global Hunger Index, GHI) - это международный индекс, который измеряет уровень голода и недоедания в разных странах мира. Он разрабатывается совместно международными организациями, такими как Международный институт исследования политики продовольствия (IFPRI), Всемирная продовольственная программа (WFP) и Международный фонд помощи детям (UNICEF).

https://ria.ru/20240727/golod-1962320611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, москва, юнисеф