https://ria.ru/20241013/afganistan-1977816283.html

Афганистан раскритиковал заявления ООН о шариатском законодательстве

Афганистан раскритиковал заявления ООН о шариатском законодательстве - РИА Новости, 13.10.2024

Афганистан раскритиковал заявления ООН о шариатском законодательстве

Руководство Афганистана подвергло резкой критике заявления главы Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), а также ряда представителей других иностранных... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T11:28

2024-10-13T11:28

2024-10-13T11:28

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Руководство Афганистана подвергло резкой критике заявления главы Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), а также ряда представителей других иностранных организаций относительно шариатского законодательства в Исламском эмирате, сделанные ими в связи с отмечавшимся во всем мире 11 октября Международным днем девочек. Слова официального представителя Исламского эмирата Забиулла Моджахед цитирует телеканал Tolo.Спецпредставитель генсека ООН по Афганистану и глава UNAMA Роза Отунбаева, в частности, заявила, что "с каждым днем жизни женщин и девочек наносится все больший ущерб... Афганистан движется назад, а не вперед в своем стремлении к миру, восстановлению и процветанию". Официальный представитель Исламского эмирата Забиулла Моджахед от имени руководства страны выступил с заявлением, в котором назвал утверждения иностранцев наглостью и незнанием религии. "Если немусульманин выражает обеспокоенность или отвергает этот закон, то он должен для начала ознакомиться с исламскими законами и уважать исламские ценности. Мы рассматриваем их возражения против законов шариата как наглость", - цитирует в воскресенье слова чиновника телеканал Tolo. Официальный афганский представитель также заявил, что недавний закон, принятый министерством поощрения добродетели и предотвращения порока, основан на исламском учении. В нем, по его мнению, отражено стремление к недопущению несправедливости в отношении кого бы то ни было. Заместитель официального представителя Исламского эмирата Хамдулла Фетрат также обрушился с критикой на иностранцев. "Мы рассматриваем их возражения против законов шариата как дерзость... не стоит беспокоиться о соблюдении исламских законов, ведь они не являются ограничительными, никто не будет подвергнут притеснениям. Мы будем подходить к исполнению этих законов с мягкостью", - приводит его слова телеканал. Новый закон, состоящий из четырех глав и 35 статей и разрабатывавшийся министерством поощрения добродетели и предотвращения порока, был официально утвержден афганским Минюстом в прошлую среду. Закон, в частности, регулирует такие вопросы, как ношение женщинами хиджаба, мужчинами - накидок, заменяющих верхнюю одежду, правила функционирования средств массовой информации и многое другое.

https://ria.ru/20240909/oon-1971565836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, роза отунбаева, оон