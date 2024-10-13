https://ria.ru/20241013/aeroport-1977813822.html
Пассажиров эвакуировали из аэропорта в Челябинске из-за брошенного окурка
Пассажиров эвакуировали из аэропорта в Челябинске из-за брошенного окурка - РИА Новости, 13.10.2024
Пассажиров эвакуировали из аэропорта в Челябинске из-за брошенного окурка
Пассажиров эвакуировали из аэропорта Челябинска 13 октября из-за брошенного в технологическую шахту окурка, прокуратура ведет проверку, сообщила Уральская... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:55
2024-10-13T10:55
2024-10-13T10:55
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт – РИА Новости. Пассажиров эвакуировали из аэропорта Челябинска 13 октября из-за брошенного в технологическую шахту окурка, прокуратура ведет проверку, сообщила Уральская транспортная прокуратура. По данным прокуратуры, 13 октября в стерильной зоне аэропорта пассажир курил в туалете общей зоны накопителя, бросил окурок в технологическую шахту, вследствие чего произошло оплавление обшивки трубы, задымление в VIP-зале, сработали противопожарные датчики. "Пассажиры эвакуированы из накопителя на площадь вблизи аэровокзала. Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия в сфере законодательства о защите прав потребителей, обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок", - говорится в сообщении. Задержек рейсов не последовало, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20241013/samolet-1977798600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск
Пассажиров эвакуировали из аэропорта в Челябинске из-за брошенного окурка
В Челябинске эвакуировали аэропорт из-за брошенного окурка и задымления
ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт – РИА Новости. Пассажиров эвакуировали из аэропорта Челябинска 13 октября из-за брошенного в технологическую шахту окурка, прокуратура ведет проверку, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
По данным прокуратуры, 13 октября в стерильной зоне аэропорта пассажир курил в туалете общей зоны накопителя, бросил окурок в технологическую шахту, вследствие чего произошло оплавление обшивки трубы, задымление в VIP-зале, сработали противопожарные датчики.
"Пассажиры эвакуированы из накопителя на площадь вблизи аэровокзала. Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия в сфере законодательства о защите прав потребителей, обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок", - говорится в сообщении.
Задержек рейсов не последовало, поясняется в сообщении.