https://ria.ru/20241013/aeroport-1977813822.html

Пассажиров эвакуировали из аэропорта в Челябинске из-за брошенного окурка

Пассажиров эвакуировали из аэропорта в Челябинске из-за брошенного окурка - РИА Новости, 13.10.2024

Пассажиров эвакуировали из аэропорта в Челябинске из-за брошенного окурка

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Челябинска 13 октября из-за брошенного в технологическую шахту окурка, прокуратура ведет проверку, сообщила Уральская... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T10:55

2024-10-13T10:55

2024-10-13T10:55

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт – РИА Новости. Пассажиров эвакуировали из аэропорта Челябинска 13 октября из-за брошенного в технологическую шахту окурка, прокуратура ведет проверку, сообщила Уральская транспортная прокуратура. По данным прокуратуры, 13 октября в стерильной зоне аэропорта пассажир курил в туалете общей зоны накопителя, бросил окурок в технологическую шахту, вследствие чего произошло оплавление обшивки трубы, задымление в VIP-зале, сработали противопожарные датчики. "Пассажиры эвакуированы из накопителя на площадь вблизи аэровокзала. Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия в сфере законодательства о защите прав потребителей, обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок", - говорится в сообщении. Задержек рейсов не последовало, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20241013/samolet-1977798600.html

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челябинск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск