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Осужденные в Москве за вымогательство адвокаты обжаловали приговор - РИА Новости, 13.10.2024
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02:26 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/advokaty-1977790435.html
Осужденные в Москве за вымогательство адвокаты обжаловали приговор
Осужденные в Москве за вымогательство адвокаты обжаловали приговор - РИА Новости, 13.10.2024
Осужденные в Москве за вымогательство адвокаты обжаловали приговор
Осужденные на сроки от 8,5 до 13 лет за вымогательство имущества сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области на сумму свыше 3 миллиардов рублей РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T02:26
2024-10-13T02:26
москва
краснодарский край
происшествия
ростовская область
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Осужденные на сроки от 8,5 до 13 лет за вымогательство имущества сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области на сумму свыше 3 миллиардов рублей обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в Преображенском суде Москвы. "В суде зарегистрированы апелляционные жалобы", - сказали в суде. На скамье подсудимых были адвокаты Владислав Бражников, Генрих Хачатуров и Александр Войналович, а также бизнесмены Александр Глазырин и Геннадий Родионов. Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ, в 2019 году бенефициары группы компаний концерн "Покровский" создали организованную группу для совершения вымогательства имущества сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В ее состав вошли адвокаты Хачатуров, Войналович, Бражников, Глазырин, Родионов и другие лица. Участники преступной группы организовали незаконное возбуждение уголовного дела в отношении владельца опытно-производственного хозяйства "Слава Кубани" и заключение ее под стражу. После этого соучастники потребовали от руководителя этой организации передачи 100% доли в уставном капитале названного общества, активы которого составляют более 1 миллиарда рублей, а также не менее 150 миллионов рублей. При этом они, используя подкуп и шантаж, склонили двух свидетелей к даче ложных показаний о причастности потерпевшей к вымогательству. Этими же лицами другому владельцу ООО ОПХ "Слава Кубани" в тот же период под угрозами применения физического насилия и незаконного уголовного преследования предъявлено требование о передаче управления указанным предприятием, а также 150 миллионов рублей. Кроме того, в июле 2019 года участники организованной группы, угрожая убийством и незаконным привлечением к уголовной ответственности, вымогали у владельцев сельскохозяйственного закрытого акционерного общества СКВО активы предприятия стоимостью более 2 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20241010/sud-1977437334.html
https://ria.ru/20240828/prigovor-1969033459.html
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москва, краснодарский край, происшествия, ростовская область
Москва, Краснодарский край, Происшествия, Ростовская область
Осужденные в Москве за вымогательство адвокаты обжаловали приговор

Осужденные в Москве за вымогательство имущества адвокаты обжаловали приговор

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Осужденные на сроки от 8,5 до 13 лет за вымогательство имущества сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области на сумму свыше 3 миллиардов рублей обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в Преображенском суде Москвы.
"В суде зарегистрированы апелляционные жалобы", - сказали в суде.
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На скамье подсудимых были адвокаты Владислав Бражников, Генрих Хачатуров и Александр Войналович, а также бизнесмены Александр Глазырин и Геннадий Родионов.
Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ, в 2019 году бенефициары группы компаний концерн "Покровский" создали организованную группу для совершения вымогательства имущества сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В ее состав вошли адвокаты Хачатуров, Войналович, Бражников, Глазырин, Родионов и другие лица.
Участники преступной группы организовали незаконное возбуждение уголовного дела в отношении владельца опытно-производственного хозяйства "Слава Кубани" и заключение ее под стражу.
После этого соучастники потребовали от руководителя этой организации передачи 100% доли в уставном капитале названного общества, активы которого составляют более 1 миллиарда рублей, а также не менее 150 миллионов рублей. При этом они, используя подкуп и шантаж, склонили двух свидетелей к даче ложных показаний о причастности потерпевшей к вымогательству.
Этими же лицами другому владельцу ООО ОПХ "Слава Кубани" в тот же период под угрозами применения физического насилия и незаконного уголовного преследования предъявлено требование о передаче управления указанным предприятием, а также 150 миллионов рублей.
Кроме того, в июле 2019 года участники организованной группы, угрожая убийством и незаконным привлечением к уголовной ответственности, вымогали у владельцев сельскохозяйственного закрытого акционерного общества СКВО активы предприятия стоимостью более 2 миллиардов рублей.
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