https://ria.ru/20241012/zhelannoe_vtoroe-1977707730.html

Опубликованы кадры уничтожения пункта дислокации ВСУ у Желанного Второго

Опубликованы кадры уничтожения пункта дислокации ВСУ у Желанного Второго - РИА Новости, 12.10.2024

Опубликованы кадры уничтожения пункта дислокации ВСУ у Желанного Второго

Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Желанном Втором, освобожденном в начале октября, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки "Юг" РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T06:07

2024-10-12T06:07

2024-10-12T08:37

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Российский дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Желанном Втором, освобожденном в начале октября, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки "Юг" с позывным "Печорин". Видео прилета крылатого дрона есть в распоряжении РИА Новости. Минобороны РФ объявило об освобождении населенного пункта Желанное Второе в ДНР 5 октября. "Вокруг здания было постоянное движение. В нем постоянно находилось до пяти человек. Явно ПВД. Руководство этих несчастных зачем-то разместило в этом доме пункт временной дислокации, буквально на первой линии", - рассказал "Печорин". Сначала активность ВСУ вокруг постройки подавлялась ударами артиллерии, затем удар по зданию был нанесен крылатым дроном с зарядом из пластида с поражающими элементами. При этом, по словам бойца, в двух километрах от этой позиции солдаты ВСУ находились в более расслабленном состоянии. "А буквально в двух километрах от них тиктоки снимали и загорали", - сказал "Печорин".

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Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в поселке Желанное Второе "Буквально в двух километрах от них тиктоки снимали и загорали". ВСУ вынесли пункт временной дислокации своих бойцов в Желанном Втором практически на передовую. Российский крылатый дрон группировки "Юг", снабженный пластидом с поражающими элементами, легко уничтожил цель в ходе освобождения поселка. 2024-10-12T06:07 true PT0M29S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире