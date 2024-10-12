https://ria.ru/20241012/zaporozhe-1977703291.html
В Запорожье прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Запорожье прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2024
В Запорожье прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
Серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T02:59
2024-10-12T02:59
2024-10-12T02:59
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье были слышны звук взрывов", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале. Спустя несколько минут телеканал сообщил об еще одном взрыве в городе.
https://ria.ru/20241009/podpole-1977292198.html
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запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины
В Запорожье прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов