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В Запорожье прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:59 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/zaporozhe-1977703291.html
В Запорожье прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Запорожье прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2024
В Запорожье прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
Серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T02:59
2024-10-12T02:59
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье были слышны звук взрывов", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале. Спустя несколько минут телеканал сообщил об еще одном взрыве в городе.
https://ria.ru/20241009/podpole-1977292198.html
запорожье
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Новости
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запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины
В Запорожье прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

"Общественное": в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов

© ДСНС КиївщиниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© ДСНС Київщини
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье были слышны звук взрывов", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.
Пожар - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Подполье сообщило о нескольких ударах по портовой зоне в Одесской области
9 октября, 20:42
Спустя несколько минут телеканал сообщил об еще одном взрыве в городе.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВооруженные силы Украины
 
 
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