https://ria.ru/20241012/zaporozhe-1977703291.html

В Запорожье прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

В Запорожье прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2024

В Запорожье прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

Серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T02:59

2024-10-12T02:59

2024-10-12T02:59

специальная военная операция на украине

запорожье

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье были слышны звук взрывов", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале. Спустя несколько минут телеканал сообщил об еще одном взрыве в городе.

https://ria.ru/20241009/podpole-1977292198.html

запорожье

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запорожье, вооруженные силы украины