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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 12.10.2024
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12:12 12.10.2024 (обновлено: 12:20 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/zapad-1977724985.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 12.10.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 465... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:12
2024-10-12T12:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 465 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 53-й, 63-й, 77-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Новоегоровка Луганской Народной Республики, а также балки Оливовский Яр", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 465 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, 155 мм гаубица М114 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.Также уничтожены три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241012/minoborony-1977725602.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 465 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 465 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 53-й, 63-й, 77-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Новоегоровка Луганской Народной Республики, а также балки Оливовский Яр", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили до 465 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, 155 мм гаубица М114 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены три склада боеприпасов.
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