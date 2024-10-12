https://ria.ru/20241012/zapad-1977724985.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 12.10.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 465... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T12:12

2024-10-12T12:12

2024-10-12T12:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 465 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 53-й, 63-й, 77-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Новоегоровка Луганской Народной Республики, а также балки Оливовский Яр", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 465 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, 155 мм гаубица М114 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.Также уничтожены три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241012/minoborony-1977725602.html

https://ria.ru/20241012/mwm-1977722671.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность