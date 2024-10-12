Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/zaharova-1977785007.html
Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького
Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького - РИА Новости, 12.10.2024
Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выложенный МИД Испании в национальный День ролик о стране с кадрами Парка Горького,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T23:46
2024-10-12T23:46
испания
россия
мария захарова
максим горький
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выложенный МИД Испании в национальный День ролик о стране с кадрами Парка Горького, вспомнив об испанском стыде. В своем Telegram-канале она написала: "Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик, начинающийся с кадров, на которых москвичи прогуливаются у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького". "Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд", - добавила она. Испанский стыд - чувство дискомфорта, возникающее, когда кто-то попадает в неловкую ситуацию.
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Парк Горького на видеоролике МИД Испании в честь Дня испанской нации
Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик, который начинается с кадров снятых, рядом с ограждение московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.
2024-10-12T23:46
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
испания, россия, мария захарова, максим горький, видео
Испания, Россия, Мария Захарова, Максим Горький
Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выложенный МИД Испании в национальный День ролик о стране с кадрами Парка Горького, вспомнив об испанском стыде.
2024-10-12T23:46
true
PT0M08S
Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького

Захарова оценила видео МИД Испании с парком Горького словами об испанском стыде

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выложенный МИД Испании в национальный День ролик о стране с кадрами Парка Горького, вспомнив об испанском стыде.
В своем Telegram-канале она написала: "Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик, начинающийся с кадров, на которых москвичи прогуливаются у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького".
«
"Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд", - добавила она.
Испанский стыд - чувство дискомфорта, возникающее, когда кто-то попадает в неловкую ситуацию.
 
ИспанияРоссияМария ЗахароваМаксим Горький
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала