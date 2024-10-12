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Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького
Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького - РИА Новости, 12.10.2024
Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выложенный МИД Испании в национальный День ролик о стране с кадрами Парка Горького,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T23:46
2024-10-12T23:46
2024-10-12T23:46
испания
россия
мария захарова
максим горький
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выложенный МИД Испании в национальный День ролик о стране с кадрами Парка Горького, вспомнив об испанском стыде. В своем Telegram-канале она написала: "Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик, начинающийся с кадров, на которых москвичи прогуливаются у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького". "Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд", - добавила она. Испанский стыд - чувство дискомфорта, возникающее, когда кто-то попадает в неловкую ситуацию.
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Парк Горького на видеоролике МИД Испании в честь Дня испанской нации
Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик, который начинается с кадров снятых, рядом с ограждение московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.
2024-10-12T23:46
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РИА Новости
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испания, россия, мария захарова, максим горький, видео
Испания, Россия, Мария Захарова, Максим Горький
Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького
Захарова оценила видео МИД Испании с парком Горького словами об испанском стыде