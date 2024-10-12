https://ria.ru/20241012/zaharova-1977785007.html

Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького

Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького - РИА Новости, 12.10.2024

Захарова прокомментировала видео МИД Испании с парком Горького

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выложенный МИД Испании в национальный День ролик о стране с кадрами Парка Горького,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T23:46

2024-10-12T23:46

2024-10-12T23:46

испания

россия

мария захарова

максим горький

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выложенный МИД Испании в национальный День ролик о стране с кадрами Парка Горького, вспомнив об испанском стыде. В своем Telegram-канале она написала: "Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик, начинающийся с кадров, на которых москвичи прогуливаются у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького". "Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд", - добавила она. Испанский стыд - чувство дискомфорта, возникающее, когда кто-то попадает в неловкую ситуацию.

испания

россия

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Парк Горького на видеоролике МИД Испании в честь Дня испанской нации Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик, который начинается с кадров снятых, рядом с ограждение московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького. 2024-10-12T23:46 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

испания, россия, мария захарова, максим горький, видео