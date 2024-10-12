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Спасатели устраняют последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном

Спасатели устраняют последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном - РИА Новости, 12.10.2024

Спасатели устраняют последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном

В Грозном ликвидируют пожар на автозаправочной станции, на месте взрыва цистерны с топливом работают 35 человек и 7 единиц техники, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:33

2024-10-12T16:33

2024-10-12T17:05

происшествия

грозный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

взрыв на азс в грозном

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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. В Грозном ликвидируют пожар на автозаправочной станции, на месте взрыва цистерны с топливом работают 35 человек и 7 единиц техники, сообщает МЧС республики."В Грозном ликвидируют пожар на автозаправочной станции... На месте задействованы силы и средства ГУ России по ЧР в составе 7 единиц техники и 35 человек личного состава. Информация о пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.Ранее МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением.

https://ria.ru/20241003/dagestan-1976248723.html

грозный

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Сотрудники МЧС устраняют последствия на месте взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном Последствия на месте взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном устраняют 35 человек 2024-10-12T16:33 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв на азс в грозном