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Спасатели устраняют последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном - РИА Новости, 12.10.2024
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16:33 12.10.2024 (обновлено: 17:05 12.10.2024)
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Спасатели устраняют последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном
Спасатели устраняют последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном - РИА Новости, 12.10.2024
Спасатели устраняют последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном
В Грозном ликвидируют пожар на автозаправочной станции, на месте взрыва цистерны с топливом работают 35 человек и 7 единиц техники, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:33
2024-10-12T17:05
происшествия
грозный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
взрыв на азс в грозном
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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. В Грозном ликвидируют пожар на автозаправочной станции, на месте взрыва цистерны с топливом работают 35 человек и 7 единиц техники, сообщает МЧС республики."В Грозном ликвидируют пожар на автозаправочной станции... На месте задействованы силы и средства ГУ России по ЧР в составе 7 единиц техники и 35 человек личного состава. Информация о пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.Ранее МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением.
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грозный
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96
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Сотрудники МЧС устраняют последствия на месте взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном
Последствия на месте взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном устраняют 35 человек
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происшествия, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв на азс в грозном
Происшествия, Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Взрыв на АЗС в Грозном
Спасатели устраняют последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном

МЧС: последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном устраняют 35 спасателей

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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. В Грозном ликвидируют пожар на автозаправочной станции, на месте взрыва цистерны с топливом работают 35 человек и 7 единиц техники, сообщает МЧС республики.
"В Грозном ликвидируют пожар на автозаправочной станции... На месте задействованы силы и средства ГУ России по ЧР в составе 7 единиц техники и 35 человек личного состава. Информация о пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.
Ранее МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением.
Последствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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ПроисшествияГрозныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВзрыв на АЗС в Грозном
 
 
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