https://ria.ru/20241012/vzryv-1977748308.html
Спасатели устраняют последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном
Спасатели устраняют последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном - РИА Новости, 12.10.2024
Спасатели устраняют последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном
В Грозном ликвидируют пожар на автозаправочной станции, на месте взрыва цистерны с топливом работают 35 человек и 7 единиц техники, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:33
2024-10-12T16:33
2024-10-12T17:05
происшествия
грозный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
взрыв на азс в грозном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977748435_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_377077eefa853b0dd0f3eedb49af6c73.jpg
ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. В Грозном ликвидируют пожар на автозаправочной станции, на месте взрыва цистерны с топливом работают 35 человек и 7 единиц техники, сообщает МЧС республики."В Грозном ликвидируют пожар на автозаправочной станции... На месте задействованы силы и средства ГУ России по ЧР в составе 7 единиц техники и 35 человек личного состава. Информация о пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.Ранее МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением.
https://ria.ru/20241003/dagestan-1976248723.html
грозный
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977748435_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_51955c4629dfcc57d3e82502c1ed2c23.jpg
Сотрудники МЧС устраняют последствия на месте взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном
Последствия на месте взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном устраняют 35 человек
2024-10-12T16:33
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв на азс в грозном
Происшествия, Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Взрыв на АЗС в Грозном
Спасатели устраняют последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном
МЧС: последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном устраняют 35 спасателей