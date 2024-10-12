https://ria.ru/20241012/vybory-1977718466.html
В Нью-Йорке продают сувениры в честь кандидатов в президенты
В Нью-Йорке продают сувениры в честь кандидатов в президенты - РИА Новости, 12.10.2024
В Нью-Йорке продают сувениры в честь кандидатов в президенты
Сувенирные магазинчики в американском мегаполисе Нью-Йорке в преддверии президентских выборов заполнены продукцией в честь кандидатов на высший пост в стране,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:23
2024-10-12T10:23
2024-10-12T10:23
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НЬЮ-ЙОРК, 12 окт – РИА Новости. Сувенирные магазинчики в американском мегаполисе Нью-Йорке в преддверии президентских выборов заполнены продукцией в честь кандидатов на высший пост в стране, Камалы Харрис и Дональда Трампа: шоколадками, резиновыми уточками, открывалками, забавными кепками и футболками, передает корреспондент РИА Новости. В одном из сетевых магазинов в районе Мидтаун на Манхэттене в продаже можно найти открывалки, стилизованные под кандидатов в президенты. Цена за сувенир и с Трампом, и с Харрис одна и та же – 9,99 долларов. По-прежнему можно встретить и футболки с кадрами первого покушения на Трампа, где экс-президент, подняв руку вверх, стоит под развевающимся американским флагом. Харрис же "досталась" футболка с ее портретом и надписью Yes we kam – по аналогии со слоганом Yes we can ("да, мы можем"), но "стилизованным" под кандидата. Также продаются и полюбившиеся сторонникам Трампа кепки, в том числе "волосатые" – так американцы подшучивают над прической политика. Бейсболки MAGA – Make America Great Again – также в ассортименте. Помимо прочего, в продажу в том же магазинчике выставлен молочный шоколад с портретом Харрис. В ларьке сладостей в поддержку Трампа не нашлось, зато оказались резиновые уточки, стилизованные под республиканского кандидата. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20241005/gadalka-1976473218.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, манхэттен, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, нью-йорк (город)
В мире, Манхэттен, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Нью-Йорк (город)
В Нью-Йорке продают сувениры в честь кандидатов в президенты
В Нью-Йорке продают сувениры в честь кандидатов в президенты Харрис и Трампа
НЬЮ-ЙОРК, 12 окт – РИА Новости. Сувенирные магазинчики в американском мегаполисе Нью-Йорке в преддверии президентских выборов заполнены продукцией в честь кандидатов на высший пост в стране, Камалы Харрис и Дональда Трампа: шоколадками, резиновыми уточками, открывалками, забавными кепками и футболками, передает корреспондент РИА Новости.
В одном из сетевых магазинов в районе Мидтаун на Манхэттене
в продаже можно найти открывалки, стилизованные под кандидатов в президенты. Цена за сувенир и с Трампом, и с Харрис одна и та же – 9,99 долларов.
По-прежнему можно встретить и футболки с кадрами первого покушения на Трампа, где экс-президент, подняв руку вверх, стоит под развевающимся американским флагом. Харрис же "досталась" футболка с ее портретом и надписью Yes we kam – по аналогии со слоганом Yes we can ("да, мы можем"), но "стилизованным" под кандидата.
Также продаются и полюбившиеся сторонникам Трампа кепки, в том числе "волосатые" – так американцы подшучивают над прической политика. Бейсболки MAGA – Make America Great Again – также в ассортименте.
Помимо прочего, в продажу в том же магазинчике выставлен молочный шоколад с портретом Харрис. В ларьке сладостей в поддержку Трампа не нашлось, зато оказались резиновые уточки, стилизованные под республиканского кандидата.
Выборы президента США
состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.