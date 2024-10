https://ria.ru/20241012/vybory-1977718466.html

В Нью-Йорке продают сувениры в честь кандидатов в президенты

НЬЮ-ЙОРК, 12 окт – РИА Новости. Сувенирные магазинчики в американском мегаполисе Нью-Йорке в преддверии президентских выборов заполнены продукцией в честь кандидатов на высший пост в стране, Камалы Харрис и Дональда Трампа: шоколадками, резиновыми уточками, открывалками, забавными кепками и футболками, передает корреспондент РИА Новости. В одном из сетевых магазинов в районе Мидтаун на Манхэттене в продаже можно найти открывалки, стилизованные под кандидатов в президенты. Цена за сувенир и с Трампом, и с Харрис одна и та же – 9,99 долларов. По-прежнему можно встретить и футболки с кадрами первого покушения на Трампа, где экс-президент, подняв руку вверх, стоит под развевающимся американским флагом. Харрис же "досталась" футболка с ее портретом и надписью Yes we kam – по аналогии со слоганом Yes we can ("да, мы можем"), но "стилизованным" под кандидата. Также продаются и полюбившиеся сторонникам Трампа кепки, в том числе "волосатые" – так американцы подшучивают над прической политика. Бейсболки MAGA – Make America Great Again – также в ассортименте. Помимо прочего, в продажу в том же магазинчике выставлен молочный шоколад с портретом Харрис. В ларьке сладостей в поддержку Трампа не нашлось, зато оказались резиновые уточки, стилизованные под республиканского кандидата. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

Дарья Буймова

