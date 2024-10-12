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Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 12.10.2024
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих, 11 автомобилей, уничтожен склад боеприпасов в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:14
2024-10-12T12:14
2024-10-12T12:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих, 11 автомобилей, уничтожен склад боеприпасов в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны", - говорится в сообщении ведомства.Противник потерял до 140 военнослужащих и одиннадцать автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов, добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241012/minoborony-1977725602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Востока" отразили три контратаки, ВСУ потеряли до 140 военных