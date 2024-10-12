https://ria.ru/20241012/vostok-1977725409.html

Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 12.10.2024

Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих, 11 автомобилей, уничтожен склад боеприпасов в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T12:14

2024-10-12T12:14

2024-10-12T12:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих, 11 автомобилей, уничтожен склад боеприпасов в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны", - говорится в сообщении ведомства.Противник потерял до 140 военнослужащих и одиннадцать автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов, добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241012/minoborony-1977725602.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия