https://ria.ru/20241012/voskhod-1-1977374310.html

Полет космического корабля "Восход-1"

Полет космического корабля "Восход-1" - РИА Новости, 12.10.2024

Полет космического корабля "Восход-1"

"Восход-1" – первый в мире многоместный пилотируемый космический корабль. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T01:22

2024-10-12T01:22

2024-10-12T01:22

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"Восход-1" – первый в мире многоместный пилотируемый космический корабль.Успехи советской пилотируемой программы "Восток" позволили начать разговор о переходе от одноместных космических кораблей к многоместным. Программа таких полетов получила название "Восход" и стартовала в 1963 году. Глава советского правительства Никита Хрущев потребовал от главного конструктора Сергея Королева запустить трех космонавтов сразу. "Восход-1" был создан в ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия" им. С. П. Королева) под руководством Сергея Королева в 1963-1964 годах на базе космического корабля "Восток". Корабль "Восход-1" имел такие же внешние размеры и компоновочные схемы (длина - пять метров, диаметр – 2,43 метра), как и "Восток".Для того, чтобы разместить в том же самом объеме не одного, а сразу трех космонавтов, разработчики отказались от катапультного кресла, применяемого на "Востоках", когда при посадке космонавт покидал корабль еще в воздухе и приземлялся на парашюте. Кроме того, в корабле "Восход-1" космонавты для экономии места располагались без скафандров. Члены экипажа космического корабля были одеты в спортивные костюмы. Их удалось разместить только в индивидуальных креслах в очень неудобных позах – лежа на спине с подогнутыми к груди коленями, а сами кресла располагались ступеньками.Чтобы смягчить удар о Землю при посадке, кресла снабжались дополнительными амортизаторами. Кроме того, была разработана система мягкой посадки с двумя куполами основных парашютов и пороховыми двигателями, расположенными на стропах. Для их включения было разработано дистанционное контактное устройство типа щупа. На корабле в верхней части спускаемого аппарата установили дублирующий (пороховой) тормозной двигатель массой 145 килограмм. Корабль "Восход-1" также оснащался дополнительной системой ориентации с ионными датчиками, усовершенствованной радио- и телевизионной аппаратурой.Из-за того, что экипаж был без скафандров, для поддержания основных параметров микроклимата кабины в пределах, близких к нормальным, использовалась система кондиционирования, обеспечивающая поглощение углекислого газа и влаги, а также выделение необходимого количества кислорода для дыхания экипажа.Аппаратура автоматического управления полетом и спуском позволяла по заданной программе производить управление бортовыми системами ориентации корабля в пространстве и осуществлять его посадку в заданном районе. Аппаратура ручного управления полетом и спуском позволяла экипажу производить ориентацию корабля в пространстве и осуществлять посадку в выбранном районе. При возвращении на Землю приборный отсек отделялся от корабля и сгорал в плотных слоях атмосферы, а спускаемый аппарат вместе с экипажем и оборудованием возвращался на Землю.Вследствие доработок общая надежность корабля существенно снизилась. Во-первых, из-за отсутствия катапультных кресел космонавтов никак нельзя было эвакуировать из корабля при аварии ракеты-носителя на старте и в первые 27 секунд полета. Во-вторых, при полете без скафандров ничто не могло спасти экипаж при разгерметизации спускаемого аппарата на орбите. В-третьих, отсутствие запасного парашюта при отказе основных неминуемо привело бы к гибели экипажа. (На спускаемом аппарате корабля "Восток" тоже не было запасного парашюта, но он приземлялся без космонавта. Космонавт приземлялся отдельно, и у него был свой запасной парашют).Доработки привели к увеличению массы "Восхода" (она составила 5,32 тонны) по сравнению с "Востоком" (4,73 тонны).Программа многоместных пилотируемых кораблей "Восход" привлекала ученых и конструкторов тем, что полет нескольких космонавтов давал возможность провести гораздо более широкую серию экспериментов. В первую очередь речь шла о медицинских наблюдениях и контроле утомляемости. Поэтому в состав экипажа включили врача — Бориса Егорова. На включении в экипаж представителя конструкторского бюро – Константина Феоктистова – настоял сам Сергей Королев. Ему было важно получить сведения о работе космического аппарата от человека, хорошо знающего космический корабль. Командиром корабля был утвержден майор Владимир Комаров, он числился в отряде космонавтов с 1960 года12 октября 1964 года, в 10.30 по московскому времени (в 12.30 по местному времени) ракета с первым трехместным космическим кораблем "Восход" начала подъем. В строго назначенное время космический корабль "Восход-1" вышел на свою орбиту. Во время выведения связь с экипажем поддерживал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Позывной экипажа – "Рубин".За 16 витков, которые составили суточный полет первого "Восхода", его экипаж успел многое. На втором витке космонавты передали приветствие участникам открывшейся 10 октября летней Олимпиады в Токио. На третьем и четвертом экипаж проводил физиологические исследования: измерения кровяного давления и легочной вентиляции, анализы крови. Борис Егоров исследовал сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат сначала у себя, потом у Феоктистова: такой эксперимент на орбите проводился впервые. Дальше космонавты работали по индивидуальным планам, в том числе репетировали и ручной заход корабля на посадку, участвовали в сеансе телесвязи с государственной комиссией, собравшейся на Байконуре.13 октября 1964 года полет космического корабля "Восход" был завершен. Общая продолжительность полета составила 24 часа 17 минут. Экипаж корабля "Восход" установил два абсолютных мировых рекорда: максимальной высоты космического полета (408 километров) и максимальной массы (5320 килограммов), поднятой на такую высоту, и два мировых рекорда: дальность полета (669784,027 километра) и продолжительность полета (24 часа 17 минут 03 секунды) в категории многоместных космических кораблей.В 10 часов 47 минут корабль "Восход" с экипажем на борту произвел мягкую посадку в 312 километрах северо-восточнее Кустаная (ныне Костанай, Республика Казахстан).Состоявший из специалистов разных направлений, экипаж космического корабля "Восход" позволил не только расширить круг научных наблюдений и экспериментов, проводимых в космическом пространстве, но и поставить их на более высокой научной основе. За время полета работа в космосе не прекращалась ни на минуту и сбор научной информации значительно возрос.За выполнение научно-технических и медико-биологических исследований, имеющих важное практическое значение для будущих полётов человека в космос, и установление мировых рекордов экипаж многоместного космического корабля "Восход" был награжден Золотыми медалями "Космос" и дипломами.Вслед за "Восходом-1", который впервые поднял в космос трех космонавтов, на орбиту 18 марта 1965 года вышел "Восход-2". Этот полет тоже был уникальным – впервые космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос. Всего планировалось запустить 7 пилотируемых кораблей "Восход". Космический корабль "Восход-3" должен был совершить длительный полет с научной программой исследований, а впоследствии для этого полета планировались задачи военного значения. На последующих кораблях "Восход" предполагалось осуществить полет женского экипажа с первым в истории космонавтики выходом женщины в открытый космос, затем полет двухместного космического корабля с медицинской программой исследований, включавшей проведение хирургической операции в условиях космического полета над подопытным животным (кроликом). Планировалось также осуществить полет для испытаний в условиях открытого космоса средства передвижения космонавта, а также провести в космосе эксперимент по созданию искусственной силы тяжести путем закрутки космического корабля "Восход" с 3-й ступенью ракеты-носителя, соединенных тросом. Однако после смерти Сергея Королева в 1966 году программа "Восхода" была отменена в пользу космических кораблей "Союз".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, земля, сергей королев, никита хрущев, владимир комаров, ркк "энергия", космос