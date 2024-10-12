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Полет космического корабля "Восход-1" - РИА Новости, 12.10.2024
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01:22 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/voskhod-1-1977374310.html
Полет космического корабля "Восход-1"
Полет космического корабля "Восход-1" - РИА Новости, 12.10.2024
Полет космического корабля "Восход-1"
"Восход-1" – первый в мире многоместный пилотируемый космический корабль. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T01:22
2024-10-12T01:22
справки
земля
сергей королев
никита хрущев
владимир комаров
ркк "энергия"
космос
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"Восход-1" – первый в мире многоместный пилотируемый космический корабль.Успехи советской пилотируемой программы "Восток" позволили начать разговор о переходе от одноместных космических кораблей к многоместным. Программа таких полетов получила название "Восход" и стартовала в 1963 году. Глава советского правительства Никита Хрущев потребовал от главного конструктора Сергея Королева запустить трех космонавтов сразу. "Восход-1" был создан в ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия" им. С. П. Королева) под руководством Сергея Королева в 1963-1964 годах на базе космического корабля "Восток". Корабль "Восход-1" имел такие же внешние размеры и компоновочные схемы (длина - пять метров, диаметр – 2,43 метра), как и "Восток".Для того, чтобы разместить в том же самом объеме не одного, а сразу трех космонавтов, разработчики отказались от катапультного кресла, применяемого на "Востоках", когда при посадке космонавт покидал корабль еще в воздухе и приземлялся на парашюте. Кроме того, в корабле "Восход-1" космонавты для экономии места располагались без скафандров. Члены экипажа космического корабля были одеты в спортивные костюмы. Их удалось разместить только в индивидуальных креслах в очень неудобных позах – лежа на спине с подогнутыми к груди коленями, а сами кресла располагались ступеньками.Чтобы смягчить удар о Землю при посадке, кресла снабжались дополнительными амортизаторами. Кроме того, была разработана система мягкой посадки с двумя куполами основных парашютов и пороховыми двигателями, расположенными на стропах. Для их включения было разработано дистанционное контактное устройство типа щупа. На корабле в верхней части спускаемого аппарата установили дублирующий (пороховой) тормозной двигатель массой 145 килограмм. Корабль "Восход-1" также оснащался дополнительной системой ориентации с ионными датчиками, усовершенствованной радио- и телевизионной аппаратурой.Из-за того, что экипаж был без скафандров, для поддержания основных параметров микроклимата кабины в пределах, близких к нормальным, использовалась система кондиционирования, обеспечивающая поглощение углекислого газа и влаги, а также выделение необходимого количества кислорода для дыхания экипажа.Аппаратура автоматического управления полетом и спуском позволяла по заданной программе производить управление бортовыми системами ориентации корабля в пространстве и осуществлять его посадку в заданном районе. Аппаратура ручного управления полетом и спуском позволяла экипажу производить ориентацию корабля в пространстве и осуществлять посадку в выбранном районе. При возвращении на Землю приборный отсек отделялся от корабля и сгорал в плотных слоях атмосферы, а спускаемый аппарат вместе с экипажем и оборудованием возвращался на Землю.Вследствие доработок общая надежность корабля существенно снизилась. Во-первых, из-за отсутствия катапультных кресел космонавтов никак нельзя было эвакуировать из корабля при аварии ракеты-носителя на старте и в первые 27 секунд полета. Во-вторых, при полете без скафандров ничто не могло спасти экипаж при разгерметизации спускаемого аппарата на орбите. В-третьих, отсутствие запасного парашюта при отказе основных неминуемо привело бы к гибели экипажа. (На спускаемом аппарате корабля "Восток" тоже не было запасного парашюта, но он приземлялся без космонавта. Космонавт приземлялся отдельно, и у него был свой запасной парашют).Доработки привели к увеличению массы "Восхода" (она составила 5,32 тонны) по сравнению с "Востоком" (4,73 тонны).Программа многоместных пилотируемых кораблей "Восход" привлекала ученых и конструкторов тем, что полет нескольких космонавтов давал возможность провести гораздо более широкую серию экспериментов. В первую очередь речь шла о медицинских наблюдениях и контроле утомляемости. Поэтому в состав экипажа включили врача — Бориса Егорова. На включении в экипаж представителя конструкторского бюро – Константина Феоктистова – настоял сам Сергей Королев. Ему было важно получить сведения о работе космического аппарата от человека, хорошо знающего космический корабль. Командиром корабля был утвержден майор Владимир Комаров, он числился в отряде космонавтов с 1960 года12 октября 1964 года, в 10.30 по московскому времени (в 12.30 по местному времени) ракета с первым трехместным космическим кораблем "Восход" начала подъем. В строго назначенное время космический корабль "Восход-1" вышел на свою орбиту. Во время выведения связь с экипажем поддерживал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Позывной экипажа – "Рубин".За 16 витков, которые составили суточный полет первого "Восхода", его экипаж успел многое. На втором витке космонавты передали приветствие участникам открывшейся 10 октября летней Олимпиады в Токио. На третьем и четвертом экипаж проводил физиологические исследования: измерения кровяного давления и легочной вентиляции, анализы крови. Борис Егоров исследовал сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат сначала у себя, потом у Феоктистова: такой эксперимент на орбите проводился впервые. Дальше космонавты работали по индивидуальным планам, в том числе репетировали и ручной заход корабля на посадку, участвовали в сеансе телесвязи с государственной комиссией, собравшейся на Байконуре.13 октября 1964 года полет космического корабля "Восход" был завершен. Общая продолжительность полета составила 24 часа 17 минут. Экипаж корабля "Восход" установил два абсолютных мировых рекорда: максимальной высоты космического полета (408 километров) и максимальной массы (5320 килограммов), поднятой на такую высоту, и два мировых рекорда: дальность полета (669784,027 километра) и продолжительность полета (24 часа 17 минут 03 секунды) в категории многоместных космических кораблей.В 10 часов 47 минут корабль "Восход" с экипажем на борту произвел мягкую посадку в 312 километрах северо-восточнее Кустаная (ныне Костанай, Республика Казахстан).Состоявший из специалистов разных направлений, экипаж космического корабля "Восход" позволил не только расширить круг научных наблюдений и экспериментов, проводимых в космическом пространстве, но и поставить их на более высокой научной основе. За время полета работа в космосе не прекращалась ни на минуту и сбор научной информации значительно возрос.За выполнение научно-технических и медико-биологических исследований, имеющих важное практическое значение для будущих полётов человека в космос, и установление мировых рекордов экипаж многоместного космического корабля "Восход" был награжден Золотыми медалями "Космос" и дипломами.Вслед за "Восходом-1", который впервые поднял в космос трех космонавтов, на орбиту 18 марта 1965 года вышел "Восход-2". Этот полет тоже был уникальным – впервые космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос. Всего планировалось запустить 7 пилотируемых кораблей "Восход". Космический корабль "Восход-3" должен был совершить длительный полет с научной программой исследований, а впоследствии для этого полета планировались задачи военного значения. На последующих кораблях "Восход" предполагалось осуществить полет женского экипажа с первым в истории космонавтики выходом женщины в открытый космос, затем полет двухместного космического корабля с медицинской программой исследований, включавшей проведение хирургической операции в условиях космического полета над подопытным животным (кроликом). Планировалось также осуществить полет для испытаний в условиях открытого космоса средства передвижения космонавта, а также провести в космосе эксперимент по созданию искусственной силы тяжести путем закрутки космического корабля "Восход" с 3-й ступенью ракеты-носителя, соединенных тросом. Однако после смерти Сергея Королева в 1966 году программа "Восхода" была отменена в пользу космических кораблей "Союз".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
земля
космос
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, земля, сергей королев, никита хрущев, владимир комаров, ркк "энергия", космос
Справки, Земля, Сергей Королев, Никита Хрущев, Владимир Комаров, РКК "Энергия", Космос

Полет космического корабля "Восход-1"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтартует космический корабль "Восход 1"
Стартует космический корабль Восход 1 - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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Стартует космический корабль "Восход 1"
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"Восход-1" – первый в мире многоместный пилотируемый космический корабль.
Успехи советской пилотируемой программы "Восток" позволили начать разговор о переходе от одноместных космических кораблей к многоместным. Программа таких полетов получила название "Восход" и стартовала в 1963 году.
Глава советского правительства Никита Хрущев потребовал от главного конструктора Сергея Королева запустить трех космонавтов сразу.
"Восход-1" был создан в ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия" им. С. П. Королева) под руководством Сергея Королева в 1963-1964 годах на базе космического корабля "Восток".
Корабль "Восход-1" имел такие же внешние размеры и компоновочные схемы (длина - пять метров, диаметр – 2,43 метра), как и "Восток".
Для того, чтобы разместить в том же самом объеме не одного, а сразу трех космонавтов, разработчики отказались от катапультного кресла, применяемого на "Востоках", когда при посадке космонавт покидал корабль еще в воздухе и приземлялся на парашюте. Кроме того, в корабле "Восход-1" космонавты для экономии места располагались без скафандров. Члены экипажа космического корабля были одеты в спортивные костюмы. Их удалось разместить только в индивидуальных креслах в очень неудобных позах – лежа на спине с подогнутыми к груди коленями, а сами кресла располагались ступеньками.
Чтобы смягчить удар о Землю при посадке, кресла снабжались дополнительными амортизаторами. Кроме того, была разработана система мягкой посадки с двумя куполами основных парашютов и пороховыми двигателями, расположенными на стропах. Для их включения было разработано дистанционное контактное устройство типа щупа. На корабле в верхней части спускаемого аппарата установили дублирующий (пороховой) тормозной двигатель массой 145 килограмм. Корабль "Восход-1" также оснащался дополнительной системой ориентации с ионными датчиками, усовершенствованной радио- и телевизионной аппаратурой.
Из-за того, что экипаж был без скафандров, для поддержания основных параметров микроклимата кабины в пределах, близких к нормальным, использовалась система кондиционирования, обеспечивающая поглощение углекислого газа и влаги, а также выделение необходимого количества кислорода для дыхания экипажа.
Аппаратура автоматического управления полетом и спуском позволяла по заданной программе производить управление бортовыми системами ориентации корабля в пространстве и осуществлять его посадку в заданном районе. Аппаратура ручного управления полетом и спуском позволяла экипажу производить ориентацию корабля в пространстве и осуществлять посадку в выбранном районе. При возвращении на Землю приборный отсек отделялся от корабля и сгорал в плотных слоях атмосферы, а спускаемый аппарат вместе с экипажем и оборудованием возвращался на Землю.
Вследствие доработок общая надежность корабля существенно снизилась. Во-первых, из-за отсутствия катапультных кресел космонавтов никак нельзя было эвакуировать из корабля при аварии ракеты-носителя на старте и в первые 27 секунд полета. Во-вторых, при полете без скафандров ничто не могло спасти экипаж при разгерметизации спускаемого аппарата на орбите. В-третьих, отсутствие запасного парашюта при отказе основных неминуемо привело бы к гибели экипажа. (На спускаемом аппарате корабля "Восток" тоже не было запасного парашюта, но он приземлялся без космонавта. Космонавт приземлялся отдельно, и у него был свой запасной парашют).
Доработки привели к увеличению массы "Восхода" (она составила 5,32 тонны) по сравнению с "Востоком" (4,73 тонны).
Программа многоместных пилотируемых кораблей "Восход" привлекала ученых и конструкторов тем, что полет нескольких космонавтов давал возможность провести гораздо более широкую серию экспериментов. В первую очередь речь шла о медицинских наблюдениях и контроле утомляемости. Поэтому в состав экипажа включили врача — Бориса Егорова. На включении в экипаж представителя конструкторского бюро – Константина Феоктистова – настоял сам Сергей Королев. Ему было важно получить сведения о работе космического аппарата от человека, хорошо знающего космический корабль. Командиром корабля был утвержден майор Владимир Комаров, он числился в отряде космонавтов с 1960 года
12 октября 1964 года, в 10.30 по московскому времени (в 12.30 по местному времени) ракета с первым трехместным космическим кораблем "Восход" начала подъем. В строго назначенное время космический корабль "Восход-1" вышел на свою орбиту. Во время выведения связь с экипажем поддерживал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Позывной экипажа – "Рубин".
За 16 витков, которые составили суточный полет первого "Восхода", его экипаж успел многое. На втором витке космонавты передали приветствие участникам открывшейся 10 октября летней Олимпиады в Токио. На третьем и четвертом экипаж проводил физиологические исследования: измерения кровяного давления и легочной вентиляции, анализы крови. Борис Егоров исследовал сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат сначала у себя, потом у Феоктистова: такой эксперимент на орбите проводился впервые. Дальше космонавты работали по индивидуальным планам, в том числе репетировали и ручной заход корабля на посадку, участвовали в сеансе телесвязи с государственной комиссией, собравшейся на Байконуре.
13 октября 1964 года полет космического корабля "Восход" был завершен. Общая продолжительность полета составила 24 часа 17 минут. Экипаж корабля "Восход" установил два абсолютных мировых рекорда: максимальной высоты космического полета (408 километров) и максимальной массы (5320 килограммов), поднятой на такую высоту, и два мировых рекорда: дальность полета (669784,027 километра) и продолжительность полета (24 часа 17 минут 03 секунды) в категории многоместных космических кораблей.
В 10 часов 47 минут корабль "Восход" с экипажем на борту произвел мягкую посадку в 312 километрах северо-восточнее Кустаная (ныне Костанай, Республика Казахстан).
Состоявший из специалистов разных направлений, экипаж космического корабля "Восход" позволил не только расширить круг научных наблюдений и экспериментов, проводимых в космическом пространстве, но и поставить их на более высокой научной основе. За время полета работа в космосе не прекращалась ни на минуту и сбор научной информации значительно возрос.
За выполнение научно-технических и медико-биологических исследований, имеющих важное практическое значение для будущих полётов человека в космос, и установление мировых рекордов экипаж многоместного космического корабля "Восход" был награжден Золотыми медалями "Космос" и дипломами.
Вслед за "Восходом-1", который впервые поднял в космос трех космонавтов, на орбиту 18 марта 1965 года вышел "Восход-2". Этот полет тоже был уникальным – впервые космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос. Всего планировалось запустить 7 пилотируемых кораблей "Восход". Космический корабль "Восход-3" должен был совершить длительный полет с научной программой исследований, а впоследствии для этого полета планировались задачи военного значения. На последующих кораблях "Восход" предполагалось осуществить полет женского экипажа с первым в истории космонавтики выходом женщины в открытый космос, затем полет двухместного космического корабля с медицинской программой исследований, включавшей проведение хирургической операции в условиях космического полета над подопытным животным (кроликом). Планировалось также осуществить полет для испытаний в условиях открытого космоса средства передвижения космонавта, а также провести в космосе эксперимент по созданию искусственной силы тяжести путем закрутки космического корабля "Восход" с 3-й ступенью ракеты-носителя, соединенных тросом. Однако после смерти Сергея Королева в 1966 году программа "Восхода" была отменена в пользу космических кораблей "Союз".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЗемляСергей КоролевНикита ХрущевВладимир КомаровРКК "Энергия"Космос
 
 
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