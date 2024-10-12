https://ria.ru/20241012/vkusvill-1977773430.html
"ВкусВилл" опроверг слухи о массовом отравлении зефиром
"ВкусВилл" опроверг слухи о массовом отравлении зефиром - РИА Новости, 12.10.2024
"ВкусВилл" опроверг слухи о массовом отравлении зефиром
Магазин "ВкусВилл" опроверг публикации о массовом отравлении зефиром. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T20:41
2024-10-12T20:41
2024-10-12T23:57
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Магазин "ВкусВилл" опроверг публикации о массовом отравлении зефиром. "Во "ВкусВилле" тщательно отслеживаются все обращения, тем более массовые жалобы. Распространяемая в Сети информация о зефире не соответствуют действительности, — говорится в сообщении в Telegram-канале.В компании объяснили, что проверили все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. Так, доля жалоб на его качество в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. То есть за последние четыре месяца магазин получил 32 обращения по качеству продукта.По данным компании, зефир прошел плановые лабораторные проверки, которые подтвердили безопасность и соответствие качеству. Теперь образцы отправят на внеплановые исследования для подтверждения его полной безвредности.При этом компания решила до получения результатов анализа приостановить продажи зефира, содержащего заменитель сахара мальтит. Товар убрали с полок магазинов и из доступа к онлайн-заказам. В компании заявили, что мальтит — это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении она может оказывать слабительное действие. "Мы предупреждаем об этом покупателей: информация есть на упаковке зефира, а также добавлена в описание продукта на сайте и в мобильном приложении", — подчеркнули во "ВкусВилле".Ранее в субботу в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". Пострадавшие заявили, что после употребления десерта у них сильно заболел живот, начались тошнота и диарея.
https://realty.ria.ru/20241008/vkusvill-1976902675.html
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здоровье - общество, вкусвилл, происшествия
Здоровье - Общество, ВкусВилл, Происшествия
"ВкусВилл" опроверг слухи о массовом отравлении зефиром
"ВкусВилл" снял с продажи зефир на мальтите из-за жалоб покупателей
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Магазин "ВкусВилл" опроверг
публикации о массовом отравлении зефиром.
«
"Во "ВкусВилле" тщательно отслеживаются все обращения, тем более массовые жалобы. Распространяемая в Сети информация о зефире не соответствуют действительности, — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В компании объяснили, что проверили все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. Так, доля жалоб на его качество в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. То есть за последние четыре месяца магазин получил 32 обращения по качеству продукта.
По данным компании, зефир прошел плановые лабораторные проверки, которые подтвердили безопасность и соответствие качеству. Теперь образцы отправят на внеплановые исследования для подтверждения его полной безвредности.
При этом компания решила до получения результатов анализа приостановить продажи зефира, содержащего заменитель сахара мальтит. Товар убрали с полок магазинов и из доступа к онлайн-заказам. В компании заявили, что мальтит — это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении она может оказывать слабительное действие.
«
"Мы предупреждаем об этом покупателей: информация есть на упаковке зефира, а также добавлена в описание продукта на сайте и в мобильном приложении", — подчеркнули во "ВкусВилле".
Ранее в субботу в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". Пострадавшие заявили, что после употребления десерта у них сильно заболел живот, начались тошнота и диарея.