https://ria.ru/20241012/vkusvill-1977773430.html

"ВкусВилл" опроверг слухи о массовом отравлении зефиром

"ВкусВилл" опроверг слухи о массовом отравлении зефиром - РИА Новости, 12.10.2024

"ВкусВилл" опроверг слухи о массовом отравлении зефиром

Магазин "ВкусВилл" опроверг публикации о массовом отравлении зефиром. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T20:41

2024-10-12T20:41

2024-10-12T23:57

здоровье - общество

вкусвилл

происшествия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Магазин "ВкусВилл" опроверг публикации о массовом отравлении зефиром. "Во "ВкусВилле" тщательно отслеживаются все обращения, тем более массовые жалобы. Распространяемая в Сети информация о зефире не соответствуют действительности, — говорится в сообщении в Telegram-канале.В компании объяснили, что проверили все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. Так, доля жалоб на его качество в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. То есть за последние четыре месяца магазин получил 32 обращения по качеству продукта.По данным компании, зефир прошел плановые лабораторные проверки, которые подтвердили безопасность и соответствие качеству. Теперь образцы отправят на внеплановые исследования для подтверждения его полной безвредности.При этом компания решила до получения результатов анализа приостановить продажи зефира, содержащего заменитель сахара мальтит. Товар убрали с полок магазинов и из доступа к онлайн-заказам. В компании заявили, что мальтит — это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении она может оказывать слабительное действие. "Мы предупреждаем об этом покупателей: информация есть на упаковке зефира, а также добавлена в описание продукта на сайте и в мобильном приложении", — подчеркнули во "ВкусВилле".Ранее в субботу в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". Пострадавшие заявили, что после употребления десерта у них сильно заболел живот, начались тошнота и диарея.

https://realty.ria.ru/20241008/vkusvill-1976902675.html

https://ria.ru/20240616/botulizm-1953262345.html

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здоровье - общество, вкусвилл, происшествия