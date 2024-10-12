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МИД Британии попросил парламент отложить визит экс-главы Тайваня, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2024
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12:23 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/velikobritaniya-1977725988.html
МИД Британии попросил парламент отложить визит экс-главы Тайваня, пишут СМИ
МИД Британии попросил парламент отложить визит экс-главы Тайваня, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2024
МИД Британии попросил парламент отложить визит экс-главы Тайваня, пишут СМИ
Министерство иностранных дел Великобритании обратилось к британско-тайваньской межпартийной парламентской группе, занимавшейся организацией визита экс-главы... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:23
2024-10-12T12:23
в мире
китай
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тайвань
цай инвэнь
нэнси пелоси
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании обратилось к британско-тайваньской межпартийной парламентской группе, занимавшейся организацией визита экс-главы тайваньской администрации Цай Инвэнь, с просьбой отложить его в преддверии поездки главы МИД Дэвида Лэмми в КНР, пишет в субботу газета Guardian со ссылкой на источники. "Министерство иностранных дел Великобритании попросило отложить визит бывшего президента Тайваня, чтобы не злить Китай в преддверии поездки Дэвида Лэмми", - пишет издание. Внешнеполитическое ведомство опасается, что визит Цай Инвэнь в Великобританию может сорвать поездку главы британского МИД в Пекин. Отмечается, что планы визита экс-главы тайваньской администрации были отложены до весны. Хотя парламенту не требуется разрешение на его организацию, парламентская группа рассчитывала, что правительство будет способствовать поездке, в том числе обеспечив безопасность, сказано в статье. У Великобритании нет дипломатический отношений с Тайванем, однако есть давние неофициальные отношения, уточняет издание. В октябре Цай Инвэнь посетит несколько европейских стран в рамках своего первого международного турне после ухода с поста главы администрации. На следующей неделе она посетит Чехию, Бельгию и, как ожидается, Францию, пишет газета. Ранее СМИ сообщали, что на следующей неделе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетит Пекин и Шанхай в попытке улучшить отношения с Китаем. Сообщалось, что в ближайшем будущем страну также планирует посетить министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз для оживления торгового и инвестиционного партнерства. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив ее поездку как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Визит Пелоси стал катализатором для проведения масштабных военных учений вооруженных сил КНР.
https://ria.ru/20240919/dopros-1973551005.html
https://ria.ru/20240715/kitay-1959755732.html
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в мире, китай, великобритания, тайвань, цай инвэнь, нэнси пелоси
В мире, Китай, Великобритания, Тайвань, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси
МИД Британии попросил парламент отложить визит экс-главы Тайваня, пишут СМИ

Guardian: МИД Британии попросил отложить визит экс-главы Тайваня Цай Инвэнь

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании обратилось к британско-тайваньской межпартийной парламентской группе, занимавшейся организацией визита экс-главы тайваньской администрации Цай Инвэнь, с просьбой отложить его в преддверии поездки главы МИД Дэвида Лэмми в КНР, пишет в субботу газета Guardian со ссылкой на источники.
"Министерство иностранных дел Великобритании попросило отложить визит бывшего президента Тайваня, чтобы не злить Китай в преддверии поездки Дэвида Лэмми", - пишет издание.
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Внешнеполитическое ведомство опасается, что визит Цай Инвэнь в Великобританию может сорвать поездку главы британского МИД в Пекин.
Отмечается, что планы визита экс-главы тайваньской администрации были отложены до весны. Хотя парламенту не требуется разрешение на его организацию, парламентская группа рассчитывала, что правительство будет способствовать поездке, в том числе обеспечив безопасность, сказано в статье.
У Великобритании нет дипломатический отношений с Тайванем, однако есть давние неофициальные отношения, уточняет издание.
В октябре Цай Инвэнь посетит несколько европейских стран в рамках своего первого международного турне после ухода с поста главы администрации. На следующей неделе она посетит Чехию, Бельгию и, как ожидается, Францию, пишет газета.
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Ранее СМИ сообщали, что на следующей неделе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетит Пекин и Шанхай в попытке улучшить отношения с Китаем. Сообщалось, что в ближайшем будущем страну также планирует посетить министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз для оживления торгового и инвестиционного партнерства.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив ее поездку как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Визит Пелоси стал катализатором для проведения масштабных военных учений вооруженных сил КНР.
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