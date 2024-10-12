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На Украине задержали четырех военнообязанных, пытавшихся сбежать в Венгрию - РИА Новости, 12.10.2024
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16:11 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977746542.html
На Украине задержали четырех военнообязанных, пытавшихся сбежать в Венгрию
На Украине задержали четырех военнообязанных, пытавшихся сбежать в Венгрию - РИА Новости, 12.10.2024
На Украине задержали четырех военнообязанных, пытавшихся сбежать в Венгрию
Украинские пограничники задержали четырех военнообязанных, которые незаконно пытались попасть в Венгрию через горную реку Тиса, сообщает Западное региональное... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:11
2024-10-12T16:11
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинские пограничники задержали четырех военнообязанных, которые незаконно пытались попасть в Венгрию через горную реку Тиса, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. "Пограничники в полночь задержали четырех "водолазов" у (реки) Тиса. Четверо отчаянных планировали попасть в Венгрию", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Facebook*. В ведомстве отметили, что желающим незаконно пересечь госграницу не хватило буквально сто метров, ими оказались двое жителей Ивано-Франковской области, еще двое - жители Житомирской и Закарпатской областей. По словам задержанных, за свое "путешествие" двое из них заплатили переправщикам от 6,5 и 8 тысяч долларов, еще двое заплатили по 13 тысяч долларов. На военнообязанных составлены административные протоколы, дела переданы в суд. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241005/preduprezhdenie-1976467657.html
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в мире, украина, венгрия, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский
На Украине задержали четырех военнообязанных, пытавшихся сбежать в Венгрию

Погранслужба Украины задержала четырех "водолазов", пытавшихся сбежать в Венгрию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчения пограничных войск во Львовской области Украины
Учения пограничных войск во Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Учения пограничных войск во Львовской области Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинские пограничники задержали четырех военнообязанных, которые незаконно пытались попасть в Венгрию через горную реку Тиса, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
"Пограничники в полночь задержали четырех "водолазов" у (реки) Тиса. Четверо отчаянных планировали попасть в Венгрию", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Facebook*.
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В ведомстве отметили, что желающим незаконно пересечь госграницу не хватило буквально сто метров, ими оказались двое жителей Ивано-Франковской области, еще двое - жители Житомирской и Закарпатской областей. По словам задержанных, за свое "путешествие" двое из них заплатили переправщикам от 6,5 и 8 тысяч долларов, еще двое заплатили по 13 тысяч долларов. На военнообязанных составлены административные протоколы, дела переданы в суд.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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