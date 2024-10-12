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Сотрудники украинских военкоматов провели массовые рейды в ТРЦ - РИА Новости, 12.10.2024
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14:34 12.10.2024 (обновлено: 14:35 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977737194.html
Сотрудники украинских военкоматов провели массовые рейды в ТРЦ
Сотрудники украинских военкоматов провели массовые рейды в ТРЦ - РИА Новости, 12.10.2024
Сотрудники украинских военкоматов провели массовые рейды в ТРЦ
Массовые рейды сотрудников украинских военкоматов прошли в торгово-развлекательных центрах во Львове и Хмельницком на западе Украины, сообщило украинское... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:34
2024-10-12T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Массовые рейды сотрудников украинских военкоматов прошли в торгово-развлекательных центрах во Львове и Хмельницком на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". В пятницу ряд украинских СМИ сообщил о масштабных облавах сотрудников военкоматов на развлекательные заведения по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерт популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. "Сообщают о массовых рейдах сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) по ТРЦ и ресторанам во Львове и в Хмельницком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, львов, украина, хмельницкий (город), страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина, Хмельницкий (город), Страна.ua
Сотрудники украинских военкоматов провели массовые рейды в ТРЦ

"Страна.ua": рейды сотрудников военкоматов прошли в ТРЦ во Львове и Хмельницком

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Массовые рейды сотрудников украинских военкоматов прошли в торгово-развлекательных центрах во Львове и Хмельницком на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
В пятницу ряд украинских СМИ сообщил о масштабных облавах сотрудников военкоматов на развлекательные заведения по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерт популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
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"Сообщают о массовых рейдах сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) по ТРЦ и ресторанам во Львове и в Хмельницком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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