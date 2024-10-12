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На Западе забили тревогу из-за угрозы Европе после решения Зеленского - РИА Новости, 12.10.2024
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10:04 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/ugroza-1977717519.html
На Западе забили тревогу из-за угрозы Европе после решения Зеленского
На Западе забили тревогу из-за угрозы Европе после решения Зеленского - РИА Новости, 12.10.2024
На Западе забили тревогу из-за угрозы Европе после решения Зеленского
Европу ждет новая волна украинских беженцев из-за решения Владимира Зеленского поднять налоги в своей стране, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:04
2024-10-12T10:04
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европу ждет новая волна украинских беженцев из-за решения Владимира Зеленского поднять налоги в своей стране, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Отправлять население на погибель ради прибыли американской военной машины было недостаточно. Диктатор Зеленский собирается удвоить подоходный налог для оставшихся в живых украинцев. В некоторых случаях налоги вырастут более чем в два раза. Осторожно, ЕС, надвигается новая волна украинцев", — предупредил Боуз.В четверг Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает повышение налогов с целью увеличения военного сбора с 1,5 процента до 5 процентов. Также предлагается освобождение кэшбека от налогообложения, переход на помесячную отчетность по НДФЛ, увеличение ренты на добычу щебня.Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции.
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В мире, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Страна.ua, Политика
На Западе забили тревогу из-за угрозы Европе после решения Зеленского

Боуз: Европу ждет новая волна беженцев после решения Зеленского поднять налоги

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европу ждет новая волна украинских беженцев из-за решения Владимира Зеленского поднять налоги в своей стране, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"Отправлять население на погибель ради прибыли американской военной машины было недостаточно. Диктатор Зеленский собирается удвоить подоходный налог для оставшихся в живых украинцев. В некоторых случаях налоги вырастут более чем в два раза. Осторожно, ЕС, надвигается новая волна украинцев", — предупредил Боуз.
В четверг Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает повышение налогов с целью увеличения военного сбора с 1,5 процента до 5 процентов. Также предлагается освобождение кэшбека от налогообложения, переход на помесячную отчетность по НДФЛ, увеличение ренты на добычу щебня.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции.
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В миреЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийЧей БоузВерховная Рада УкраиныЕвросоюзСтрана.uaПолитика
 
 
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