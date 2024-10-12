https://ria.ru/20241012/turtsiya-1977729646.html
Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии
Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии - РИА Новости, 13.10.2024
Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает от России и Ирана "эффективных мер" против угрозы Израиля в отношении Сирии. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-12T13:04
2024-10-12T13:04
2024-10-13T00:06
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает от России и Ирана "эффективных мер" против угрозы Израиля в отношении Сирии."Необходимо, чтобы Россия, Иран и Сирия приняли более эффективные меры против этой ситуации, представляющей наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии. Аналогичные условия складываются и в Ираке. Поэтому, учитывая усилия Израиля по распространению войны на весь регион, с одной стороны, и раскольническую и разрушительную деятельность террористических организаций - с другой, мы должны отбросить расчеты на мелкие интересы и спасать регион солидарно. Наша ноша тяжела, и у нас много работы", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из балканского турне.
https://ria.ru/20241008/turtsiya-1977000903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Иран, Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии
Эрдоган призвал Россию и Иран принять меры для защиты Сирии от угрозы Израиля