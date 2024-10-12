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Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии - РИА Новости, 13.10.2024
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13:04 12.10.2024 (обновлено: 00:06 13.10.2024)
https://ria.ru/20241012/turtsiya-1977729646.html
Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии
Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии - РИА Новости, 13.10.2024
Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает от России и Ирана "эффективных мер" против угрозы Израиля в отношении Сирии. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-12T13:04
2024-10-13T00:06
в мире
россия
иран
сирия
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает от России и Ирана "эффективных мер" против угрозы Израиля в отношении Сирии."Необходимо, чтобы Россия, Иран и Сирия приняли более эффективные меры против этой ситуации, представляющей наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии. Аналогичные условия складываются и в Ираке. Поэтому, учитывая усилия Израиля по распространению войны на весь регион, с одной стороны, и раскольническую и разрушительную деятельность террористических организаций - с другой, мы должны отбросить расчеты на мелкие интересы и спасать регион солидарно. Наша ноша тяжела, и у нас много работы", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из балканского турне.
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в мире, россия, иран, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Иран, Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии

Эрдоган призвал Россию и Иран принять меры для защиты Сирии от угрозы Израиля

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает от России и Ирана "эффективных мер" против угрозы Израиля в отношении Сирии.
"Необходимо, чтобы Россия, Иран и Сирия приняли более эффективные меры против этой ситуации, представляющей наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии. Аналогичные условия складываются и в Ираке. Поэтому, учитывая усилия Израиля по распространению войны на весь регион, с одной стороны, и раскольническую и разрушительную деятельность террористических организаций - с другой, мы должны отбросить расчеты на мелкие интересы и спасать регион солидарно. Наша ноша тяжела, и у нас много работы", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из балканского турне.
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В миреРоссияИранСирияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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