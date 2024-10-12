https://ria.ru/20241012/turtsiya-1977729646.html

Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии

Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии - РИА Новости, 13.10.2024

Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает от России и Ирана "эффективных мер" против угрозы Израиля в отношении Сирии. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-12T13:04

2024-10-12T13:04

2024-10-13T00:06

в мире

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иран

сирия

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает от России и Ирана "эффективных мер" против угрозы Израиля в отношении Сирии."Необходимо, чтобы Россия, Иран и Сирия приняли более эффективные меры против этой ситуации, представляющей наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии. Аналогичные условия складываются и в Ираке. Поэтому, учитывая усилия Израиля по распространению войны на весь регион, с одной стороны, и раскольническую и разрушительную деятельность террористических организаций - с другой, мы должны отбросить расчеты на мелкие интересы и спасать регион солидарно. Наша ноша тяжела, и у нас много работы", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из балканского турне.

https://ria.ru/20241008/turtsiya-1977000903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, иран, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган