https://ria.ru/20241012/turtsija-1977719780.html

Турция может получить истребители, произведенные не в США, пишут СМИ

Турция может получить истребители, произведенные не в США, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2024

Турция может получить истребители, произведенные не в США, пишут СМИ

ВВС Турции в случае одобрения сделки по закупке Анкарой военных самолетов Eurofighter впервые в своей истории могут начать использовать истребители,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T10:43

2024-10-12T10:43

2024-10-12T10:43

в мире

турция

германия

анкара (провинция)

яшар гюлер

eurofighter typhoon

rafale

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АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. ВВС Турции в случае одобрения сделки по закупке Анкарой военных самолетов Eurofighter впервые в своей истории могут начать использовать истребители, произведенные не в США, пишет в субботу газета Milliyet. Германия одобрила начало технических переговоров с Турцией по поставкам истребителей Eurofighter, передал в пятницу вечером телеканал AHaber со ссылкой на источники. Турция намерена закупить 40 истребителей Eurofighter, получила согласие Великобритании и Испании, пытается убедить Германию, сообщил ранее министр национальной обороны страны Яшар Гюлер. Лондон обещал помочь снять возражения Берлина, сообщил ранее телеканал Habertürk со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны страны. "Впервые в своей истории турецкие ВВС будут использовать истребитель не американского производства. Самолет не американского производства, но системы авионики и боеприпасы, которые он использует, знакомы, и это большое преимущество. Но самое большое наше преимущество - это наличие истребителя с радаром AESA, который мы впервые получим вместе с Eurofighter. Ход воздушных конфликтов в мире изменился. Сейчас уже не эпоха "собачьих боев", а эпоха заблаговременного обнаружения противника с помощью современных радаров и пуска ракет. Эта сила, которую Греция получила благодаря приобретенным у Франции самолетам Rafale, теперь будет уравновешена", - пишет издание. Газета при этом отмечает, что Турция не намерена отказываться от проекта по разработке национального боевого самолета пятого поколения KAAN. "Так почему же мы покупаем Eurofighter именно сейчас? Мы стремимся производить по два KAAN в месяц и 24 в год. Это включает в себя ввод в эксплуатацию двигателя собственного производства. Перед нами стоит задача достичь парка в 200 самолетов в среднем, а до тех пор мы должны защищать небо родины наилучшим образом. Именно поэтому мы закупаем истребители Eurofighter", - отмечает Milliyet.

https://ria.ru/20240613/f-16-1952538096.html

https://ria.ru/20231118/potrebnosti-1910288192.html

турция

германия

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, германия, анкара (провинция), яшар гюлер, eurofighter typhoon, rafale