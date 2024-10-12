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Исследование выявило перемену предпочтений в странах у туристов из России - РИА Новости, 12.10.2024
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Туризм
 
07:33 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/turisty-1977710429.html
Исследование выявило перемену предпочтений в странах у туристов из России
Исследование выявило перемену предпочтений в странах у туристов из России - РИА Новости, 12.10.2024
Исследование выявило перемену предпочтений в странах у туристов из России
Интерес российских туристов к поездкам в страны Азии за год вырос на 29%, а к путешествиям на Ближний Восток - упал более чем на треть, говорится в совместном... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T07:33
2024-10-12T07:33
туризм
россия
азия
латинская америка
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Интерес российских туристов к поездкам в страны Азии за год вырос на 29%, а к путешествиям на Ближний Восток - упал более чем на треть, говорится в совместном исследовании онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education) и туркомпании "Итинеро", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что изучили потребительское поведение, поисковый трафик, а также проанализировали потребительские паттерны жителей России за период с января по октябрь 2024 года и сравнили с аналогичным периодом 2023 года. "Популярность поездок в Азию увеличилась на 29%, туры в страны Европы стали востребованнее на 21%, а спрос на Латинскую Америку вырос на 15%. Африка, включая Египет, также показала небольшой прирост в 3%", - сообщили аналитики. При этом они отметили, что за последний год наблюдается существенное снижение интереса к туристическим поездкам на Ближний Восток. "Интерес россиян к поездкам на Ближний Восток упал на 35%. Внутренний туризм в России также показал отрицательную динамику - спрос снизился на 6%", - говорится в сообщении. Аналитики подчеркнули, что несмотря на такие разнонаправленные изменения, самые популярные туристические направления остаются неизменными. "Наиболее востребованными у россиян по-прежнему являются поездки в Африку (включая Египет), Россию, Азию, Европу и Латинскую Америку", - сообщается в исследовании. Из стран Азии и Латинской Америки аналитики отмечают возросший со стороны россиян интерес к Японии и Перу. "В Латинской Америке популярны экспедиции в Перу, Боливию и Чили, и туристы часто выбирают эти направления, чтобы получить максимум впечатлений за одну поездку. Япония же привлекает туристов своей уникальной культурой, но при этом остается сложной для самостоятельного путешествия - визовые требования, сложности с платежами и слабый английский язык внутри страны", - сказала основатель "Итинеро" Анна Пшишилны, слова которой привели в сообщении. "Отдельно стоит отметить Индонезию. Конечно, все знают Бали, но в последнее время мы видим большой интерес и к другим островам страны. Индонезия активно развивает свою туристическую инфраструктуру, строятся новые аэропорты и отели, и это делает страну еще более привлекательной", - добавила она.
https://ria.ru/20241011/puteshestviya-1977468725.html
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россия, азия, латинская америка
Туризм, Россия, Азия, Латинская Америка
Исследование выявило перемену предпочтений в странах у туристов из России

MAED: туристам из России стала больше интересна Азия и меньше — Ближний Восток

© iStock.com / Pattarisara SuvichanarakulТуристка в старом квартале Ханоя
Туристка в старом квартале Ханоя - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© iStock.com / Pattarisara Suvichanarakul
Туристка в старом квартале Ханоя. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Интерес российских туристов к поездкам в страны Азии за год вырос на 29%, а к путешествиям на Ближний Восток - упал более чем на треть, говорится в совместном исследовании онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education) и туркомпании "Итинеро", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что изучили потребительское поведение, поисковый трафик, а также проанализировали потребительские паттерны жителей России за период с января по октябрь 2024 года и сравнили с аналогичным периодом 2023 года. "Популярность поездок в Азию увеличилась на 29%, туры в страны Европы стали востребованнее на 21%, а спрос на Латинскую Америку вырос на 15%. Африка, включая Египет, также показала небольшой прирост в 3%", - сообщили аналитики.
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При этом они отметили, что за последний год наблюдается существенное снижение интереса к туристическим поездкам на Ближний Восток. "Интерес россиян к поездкам на Ближний Восток упал на 35%. Внутренний туризм в России также показал отрицательную динамику - спрос снизился на 6%", - говорится в сообщении.
Аналитики подчеркнули, что несмотря на такие разнонаправленные изменения, самые популярные туристические направления остаются неизменными. "Наиболее востребованными у россиян по-прежнему являются поездки в Африку (включая Египет), Россию, Азию, Европу и Латинскую Америку", - сообщается в исследовании.
Из стран Азии и Латинской Америки аналитики отмечают возросший со стороны россиян интерес к Японии и Перу. "В Латинской Америке популярны экспедиции в Перу, Боливию и Чили, и туристы часто выбирают эти направления, чтобы получить максимум впечатлений за одну поездку. Япония же привлекает туристов своей уникальной культурой, но при этом остается сложной для самостоятельного путешествия - визовые требования, сложности с платежами и слабый английский язык внутри страны", - сказала основатель "Итинеро" Анна Пшишилны, слова которой привели в сообщении.
"Отдельно стоит отметить Индонезию. Конечно, все знают Бали, но в последнее время мы видим большой интерес и к другим островам страны. Индонезия активно развивает свою туристическую инфраструктуру, строятся новые аэропорты и отели, и это делает страну еще более привлекательной", - добавила она.
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