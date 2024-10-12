https://ria.ru/20241012/turisty-1977710429.html

Исследование выявило перемену предпочтений в странах у туристов из России

Исследование выявило перемену предпочтений в странах у туристов из России - РИА Новости, 12.10.2024

Исследование выявило перемену предпочтений в странах у туристов из России

Интерес российских туристов к поездкам в страны Азии за год вырос на 29%, а к путешествиям на Ближний Восток - упал более чем на треть, говорится в совместном... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T07:33

2024-10-12T07:33

2024-10-12T07:33

туризм

россия

азия

латинская америка

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Интерес российских туристов к поездкам в страны Азии за год вырос на 29%, а к путешествиям на Ближний Восток - упал более чем на треть, говорится в совместном исследовании онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education) и туркомпании "Итинеро", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что изучили потребительское поведение, поисковый трафик, а также проанализировали потребительские паттерны жителей России за период с января по октябрь 2024 года и сравнили с аналогичным периодом 2023 года. "Популярность поездок в Азию увеличилась на 29%, туры в страны Европы стали востребованнее на 21%, а спрос на Латинскую Америку вырос на 15%. Африка, включая Египет, также показала небольшой прирост в 3%", - сообщили аналитики. При этом они отметили, что за последний год наблюдается существенное снижение интереса к туристическим поездкам на Ближний Восток. "Интерес россиян к поездкам на Ближний Восток упал на 35%. Внутренний туризм в России также показал отрицательную динамику - спрос снизился на 6%", - говорится в сообщении. Аналитики подчеркнули, что несмотря на такие разнонаправленные изменения, самые популярные туристические направления остаются неизменными. "Наиболее востребованными у россиян по-прежнему являются поездки в Африку (включая Египет), Россию, Азию, Европу и Латинскую Америку", - сообщается в исследовании. Из стран Азии и Латинской Америки аналитики отмечают возросший со стороны россиян интерес к Японии и Перу. "В Латинской Америке популярны экспедиции в Перу, Боливию и Чили, и туристы часто выбирают эти направления, чтобы получить максимум впечатлений за одну поездку. Япония же привлекает туристов своей уникальной культурой, но при этом остается сложной для самостоятельного путешествия - визовые требования, сложности с платежами и слабый английский язык внутри страны", - сказала основатель "Итинеро" Анна Пшишилны, слова которой привели в сообщении. "Отдельно стоит отметить Индонезию. Конечно, все знают Бали, но в последнее время мы видим большой интерес и к другим островам страны. Индонезия активно развивает свою туристическую инфраструктуру, строятся новые аэропорты и отели, и это делает страну еще более привлекательной", - добавила она.

https://ria.ru/20241011/puteshestviya-1977468725.html

https://ria.ru/20241003/puteshestviya-1975998913.html

россия

азия

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азия, латинская америка