Исследование выявило перемену предпочтений в странах у туристов из России
MAED: туристам из России стала больше интересна Азия и меньше — Ближний Восток
© iStock.com / Pattarisara SuvichanarakulТуристка в старом квартале Ханоя
© iStock.com / Pattarisara Suvichanarakul
Туристка в старом квартале Ханоя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Интерес российских туристов к поездкам в страны Азии за год вырос на 29%, а к путешествиям на Ближний Восток - упал более чем на треть, говорится в совместном исследовании онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education) и туркомпании "Итинеро", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что изучили потребительское поведение, поисковый трафик, а также проанализировали потребительские паттерны жителей России за период с января по октябрь 2024 года и сравнили с аналогичным периодом 2023 года. "Популярность поездок в Азию увеличилась на 29%, туры в страны Европы стали востребованнее на 21%, а спрос на Латинскую Америку вырос на 15%. Африка, включая Египет, также показала небольшой прирост в 3%", - сообщили аналитики.
При этом они отметили, что за последний год наблюдается существенное снижение интереса к туристическим поездкам на Ближний Восток. "Интерес россиян к поездкам на Ближний Восток упал на 35%. Внутренний туризм в России также показал отрицательную динамику - спрос снизился на 6%", - говорится в сообщении.
Аналитики подчеркнули, что несмотря на такие разнонаправленные изменения, самые популярные туристические направления остаются неизменными. "Наиболее востребованными у россиян по-прежнему являются поездки в Африку (включая Египет), Россию, Азию, Европу и Латинскую Америку", - сообщается в исследовании.
Из стран Азии и Латинской Америки аналитики отмечают возросший со стороны россиян интерес к Японии и Перу. "В Латинской Америке популярны экспедиции в Перу, Боливию и Чили, и туристы часто выбирают эти направления, чтобы получить максимум впечатлений за одну поездку. Япония же привлекает туристов своей уникальной культурой, но при этом остается сложной для самостоятельного путешествия - визовые требования, сложности с платежами и слабый английский язык внутри страны", - сказала основатель "Итинеро" Анна Пшишилны, слова которой привели в сообщении.