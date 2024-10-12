https://ria.ru/20241012/tsybulskiy-1977750494.html

Цыбульский обсудил с архангельской молодежью работу "Движения Первых"

Цыбульский обсудил с архангельской молодежью работу "Движения Первых" - РИА Новости, 12.10.2024

Цыбульский обсудил с архангельской молодежью работу "Движения Первых"

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский встретился с активистами "Движения Первых" в регионе и обсудил основные направления работы, достижения и... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:46

2024-10-12T16:46

2024-10-12T16:46

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общество

архангельская область

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александр цыбульский

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский встретился с активистами "Движения Первых" в регионе и обсудил основные направления работы, достижения и возможности, которые дает ребятам участие в различных молодежных проектах, сообщила пресс-служба правительства региона. Диалог главы региона с подрастающим поколением северян состоялся в рамках выездной работы Школы актива молодёжной общественной организации. Пятьдесят старшеклассников приехали из всех муниципальных округов Архангельской области, стали участниками большого образовательного процесса. Задача ребят, которые сейчас проходят образовательный модуль, в дальнейшем активно применять полученные знания в своей общественной деятельности и привлекать к участию в нашем движении своих сверстников", — рассказал руководитель "Движения Первых" в Архангельской области Иван Жернаков, слова которого приводятся в сообщении. Юные северяне признались, что вступили в организацию, потому что ими движет чувство любви к родине и желание сделать жизнь людей комфортнее и интереснее. "Интересно, что патриотизм вы видите и в экологии — если наш общий дом мы храним в чистоте, то это, на самом деле, патриотично, и в науке — лучшие разработки точно пойдут на пользу стране, и в возвращении домой молодых людей, которые, получив профессию, вернулись работать домой. Я с вами согласен на все сто процентов", - отметил Цыбульский. Участники "Движения Первых" проявили активность в разработке инициатив для участия в конкурсном отборе регионального проекта "Комфортное Поморье", внеся свой вклад в будущее развитие в том числе сельских населенных пунктов региона. Многие ребята активно участвуют в волонтерской деятельности, в высадке деревьев, в оказании помощи пожилым людям. Абсолютно все участники Школы актива являются активистами общественной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Всего за два года с того момента, когда эта общественная организация была создана в России по инициативе президента Владимира Путина, юные северяне смогли побывать в Москве, Санкт-Петербурге, на Камчатке, на Валааме и на Байконуре. Различные проекты позволили юным жителям региона побывать во многих городах страны. "Вы открываете для себя в каждой такой поездке нашу огромную страну, обретаете новых друзей. И вам, в отличие от нашего поколения, в этом новом мире, в котором мы живем, гораздо легче поддерживать дружбу со сверстниками: вы можете общаться с ними онлайн хоть каждый день", – отметил Цыбульский. Отвечая на вопрос школьников, какие проекты реализуются в регионе для молодежи, губернатор назвал флагманским проект строительства межвузовского кампуса "Арктическая звезда" и все проекты, которые связаны с обеспечением высокого качества жизни людей в Архангельской области: строительство жилья, дорог, объектов социальной инфраструктуры. Школьники обратились к главе региона с просьбой узнать о работе руководителей Архангельской области и муниципальных образований области. На что Цыбульский предложил приглашать ребят на один день совместной работы и с губернатором, и с главами городов, округов и районов. Кроме того, ребята выступили с инициативами разработать официальный флаг города Архангельска и назвать именем поэтессы Ольги Фокиной, автора известной песни "Звездочка моя ясная", одну из улиц областной столицы. Губернатор пообещал, что эти инициативы будут проработаны и реализованы.

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общество, архангельская область, россия, москва, александр цыбульский, владимир путин