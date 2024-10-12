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Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 12.10.2024
Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 490 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:13
2024-10-12T12:13
2024-10-12T12:21
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 490 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.По данными ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 142-й, 152-й мотопехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новодмитровка, Селидово, Дружба и Сухая Балка Донецкой Народной Республики."Отражены семь контратак штурмовых групп 100-й механизированной бригады и 49-го штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 100-миллиметровая пушка "Рапира", - говорится в сообщении министерства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 490 военных в зоне ответственности группировки "Центра"