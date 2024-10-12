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ЦАХАЛ обнаружила подозрительную воздушную цель над Красным морем - РИА Новости, 12.10.2024
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22:40 12.10.2024 (обновлено: 22:41 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/tsakhal-1977781799.html
ЦАХАЛ обнаружила подозрительную воздушную цель над Красным морем
ЦАХАЛ обнаружила подозрительную воздушную цель над Красным морем - РИА Новости, 12.10.2024
ЦАХАЛ обнаружила подозрительную воздушную цель над Красным морем
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории, сообщила в субботу... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T22:40
2024-10-12T22:41
в мире
красное море
израиль
ирак
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории, сообщила в субботу армейская пресс-служба. "Некоторое время назад была зафиксирована подозрительная воздушная цель, которая приближалась к территории Израиля со стороны Красного моря, инцидент завершен. Цель не проникла на территорию Израиля", - говорится в сообщении. Согласно сообщениям СМИ, проиранские ополченцы в Ираке в субботу заявили об атаке на цели в израильском Эйлате на Красном море с применением БПЛА.
https://ria.ru/20241012/izrail-1977775354.html
красное море
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в мире, красное море, израиль, ирак, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Красное море, Израиль, Ирак, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ обнаружила подозрительную воздушную цель над Красным морем

Израильская армия зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВосход солнца над Красным морем
Восход солнца над Красным морем - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад была зафиксирована подозрительная воздушная цель, которая приближалась к территории Израиля со стороны Красного моря, инцидент завершен. Цель не проникла на территорию Израиля", - говорится в сообщении.
Согласно сообщениям СМИ, проиранские ополченцы в Ираке в субботу заявили об атаке на цели в израильском Эйлате на Красном море с применением БПЛА.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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В миреКрасное мореИзраильИракОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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