https://ria.ru/20241012/tsakhal-1977781799.html

ЦАХАЛ обнаружила подозрительную воздушную цель над Красным морем

ЦАХАЛ обнаружила подозрительную воздушную цель над Красным морем - РИА Новости, 12.10.2024

ЦАХАЛ обнаружила подозрительную воздушную цель над Красным морем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории, сообщила в субботу... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T22:40

2024-10-12T22:40

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории, сообщила в субботу армейская пресс-служба. "Некоторое время назад была зафиксирована подозрительная воздушная цель, которая приближалась к территории Израиля со стороны Красного моря, инцидент завершен. Цель не проникла на территорию Израиля", - говорится в сообщении. Согласно сообщениям СМИ, проиранские ополченцы в Ираке в субботу заявили об атаке на цели в израильском Эйлате на Красном море с применением БПЛА.

https://ria.ru/20241012/izrail-1977775354.html

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в мире, красное море, израиль, ирак, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024