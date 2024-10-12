https://ria.ru/20241012/trevoga-1977774797.html

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.10.2024

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T20:47

2024-10-12T20:47

2024-10-12T20:47

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит почти два часа. В Полтавской области тревогу объявили в 19.30 мск. На остальные указанные региона тревога распространилась в 20.33. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, черкасская область, украина, сумская область, вооруженные силы рф