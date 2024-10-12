https://ria.ru/20241012/trevoga-1977774797.html
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.10.2024
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T20:47
2024-10-12T20:47
2024-10-12T20:47
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит почти два часа. В Полтавской области тревогу объявили в 19.30 мск. На остальные указанные региона тревога распространилась в 20.33. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу