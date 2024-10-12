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Системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 12.10.2024
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15:14 12.10.2024 (обновлено: 15:15 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/teplo-1977741567.html
Системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы
Системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 12.10.2024
Системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T15:14
2024-10-12T15:15
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнен перевод систем теплоснабжения на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее масштабной подготовке, всё прошло штатно и в соответствии с утвержденными графиками. Организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций - в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в этом году отопительный сезон в Москве стартовал позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. "В общей сложности к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, все работы завершили до 25 августа. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла было задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады. В столице работает круглосуточная горячая линия по вопросам отопления.
https://ria.ru/20241012/moskva-1977737674.html
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы

Бирюков: системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы

© iStock.com / djedzuraРегуляция тепла в батарее
Регуляция тепла в батарее - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© iStock.com / djedzura
Регуляция тепла в батарее . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнен перевод систем теплоснабжения на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее масштабной подготовке, всё прошло штатно и в соответствии с утвержденными графиками. Организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций - в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что в этом году отопительный сезон в Москве стартовал позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября.
"В общей сложности к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, все работы завершили до 25 августа. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла было задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады. В столице работает круглосуточная горячая линия по вопросам отопления.
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