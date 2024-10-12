https://ria.ru/20241012/sumy-1977764802.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 12.10.2024
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы", РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T19:14
2024-10-12T19:14
2024-10-12T19:14
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украина
сумская область
происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы", Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 19.04 мск воздушная тревога звучит в Сумской области. "В Сумах слышны звуки взрыва", - говорится в Telegram-канале СМИ. Официальной информации о взрывах не поступало.
https://ria.ru/20241012/minoborony-1977725602.html
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украина, сумская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Происшествия