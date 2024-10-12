https://ria.ru/20241012/sumy-1977764802.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 12.10.2024

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в субботу в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы", РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T19:14

2024-10-12T19:14

2024-10-12T19:14

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

происшествия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Сумы", Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 19.04 мск воздушная тревога звучит в Сумской области. "В Сумах слышны звуки взрыва", - говорится в Telegram-канале СМИ. Официальной информации о взрывах не поступало.

https://ria.ru/20241012/minoborony-1977725602.html

украина

сумская область

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украина, сумская область, происшествия