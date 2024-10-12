https://ria.ru/20241012/ssha-1977716073.html

В США бывший военный получил срок за попытку помочь ИГ*

В США бывший военный получил срок за попытку помочь ИГ* - РИА Новости, 12.10.2024

В США бывший военный получил срок за попытку помочь ИГ*

Суд в Соединенных Штатах приговорил бывшего американского военнослужащего к 14 годам тюремного заключения за попытку помочь ИГ* устроить засаду на других... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T09:34

2024-10-12T09:34

2024-10-12T09:34

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Суд в Соединенных Штатах приговорил бывшего американского военнослужащего к 14 годам тюремного заключения за попытку помочь ИГ* устроить засаду на других военных США на Ближнем Востоке, сообщает министерство юстиции страны. "Коул Бриджес, также известный как Коул Гонсалес, 24-летний житель города Стоу в штате Огайо, был приговорен к 168 месяцам тюремного заключения с последующим 10-летним освобождением под надзор за попытку предоставить материальную помощь указанной иностранной террористической организации и попытку убийства американских военнослужащих на основании его усилий по оказанию помощи… ИГИЛ* в нападении и убийстве американских военных на Ближнем Востоке", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что сам Бриджес просил приговорить его к 40 годам заключения, но получил отказа от суда. Судья Льюис Лиман решил, что 14 лет тюрьмы будет вполне достаточно, учитывая, что Бриджес на самом деле общался не с террористами, а агентом ФБР под прикрытием.* "Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20240830/terroristy-1969498917.html

https://ria.ru/20240320/fsb-1934440407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, ближний восток, исламское государство*, фбр