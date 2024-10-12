https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977767053.html

Группировка войск "Запад" сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области

Группировка войск "Запад" сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.10.2024

Группировка войск "Запад" сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области

Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ во время попытки провести ротацию на позициях в Харьковской области. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T20:45

2024-10-12T20:45

2024-10-12T20:45

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ во время попытки провести ротацию на позициях в Харьковской области. В описании к видео сказано, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" в Харьковской области с помощью беспилотников выявили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ. Украинские боевики в ночное время пытались провести ротацию подразделений на своих боевых позициях, отметили в российском ведомстве. "Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставят группы боевиков ВСУ на места высадки, разведчики группировки войск "Запад" с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары по противнику", - говорится в сообщении. После этого военнослужащие разведывательного подразделения последовательно уничтожили пытающихся скрыться боевиков, средства объективного контроля зафиксировали попадание по боевикам ВСУ, уточнили в министерстве обороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

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Уничтожение боевой техники и живой силы ВСУ во время ротации Разведчики группировки «Запад» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ во время ротации. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» в Харьковской области с помощью БпЛА выявили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ. Противник в ночное время пытался провести ротацию подразделений. 2024-10-12T20:45 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины