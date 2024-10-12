Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Запад" сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977767053.html
Группировка войск "Запад" сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области
Группировка войск "Запад" сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.10.2024
Группировка войск "Запад" сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области
Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ во время попытки провести ротацию на позициях в Харьковской области. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T20:45
2024-10-12T20:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977774298_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8498073a6cc875b617a3e5e31b5ab914.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ во время попытки провести ротацию на позициях в Харьковской области. В описании к видео сказано, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" в Харьковской области с помощью беспилотников выявили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ. Украинские боевики в ночное время пытались провести ротацию подразделений на своих боевых позициях, отметили в российском ведомстве. "Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставят группы боевиков ВСУ на места высадки, разведчики группировки войск "Запад" с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары по противнику", - говорится в сообщении. После этого военнослужащие разведывательного подразделения последовательно уничтожили пытающихся скрыться боевиков, средства объективного контроля зафиксировали попадание по боевикам ВСУ, уточнили в министерстве обороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение боевой техники и живой силы ВСУ во время ротации
Разведчики группировки «Запад» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ во время ротации. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» в Харьковской области с помощью БпЛА выявили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ. Противник в ночное время пытался провести ротацию подразделений.
2024-10-12T20:45
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977774298_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b230f9e1d7da27da1b947eed17c58e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Запад" сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ под Харьковом

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ во время попытки провести ротацию на позициях в Харьковской области.
В описании к видео сказано, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" в Харьковской области с помощью беспилотников выявили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ.
Украинские боевики в ночное время пытались провести ротацию подразделений на своих боевых позициях, отметили в российском ведомстве. "Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставят группы боевиков ВСУ на места высадки, разведчики группировки войск "Запад" с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары по противнику", - говорится в сообщении.
После этого военнослужащие разведывательного подразделения последовательно уничтожили пытающихся скрыться боевиков, средства объективного контроля зафиксировали попадание по боевикам ВСУ, уточнили в министерстве обороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала