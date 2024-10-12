https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977767053.html
Группировка войск "Запад" сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области
Группировка войск "Запад" сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.10.2024
Группировка войск "Запад" сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области
Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ во время попытки провести ротацию на позициях в Харьковской области. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T20:45
2024-10-12T20:45
2024-10-12T20:45
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харьковская область
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ во время попытки провести ротацию на позициях в Харьковской области. В описании к видео сказано, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" в Харьковской области с помощью беспилотников выявили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ. Украинские боевики в ночное время пытались провести ротацию подразделений на своих боевых позициях, отметили в российском ведомстве. "Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставят группы боевиков ВСУ на места высадки, разведчики группировки войск "Запад" с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары по противнику", - говорится в сообщении. После этого военнослужащие разведывательного подразделения последовательно уничтожили пытающихся скрыться боевиков, средства объективного контроля зафиксировали попадание по боевикам ВСУ, уточнили в министерстве обороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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Уничтожение боевой техники и живой силы ВСУ во время ротации
Разведчики группировки «Запад» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ во время ротации. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» в Харьковской области с помощью БпЛА выявили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ. Противник в ночное время пытался провести ротацию подразделений.
2024-10-12T20:45
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Запад" сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ под Харьковом
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Минобороны России показало видеоролик
с кадрами уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ во время попытки провести ротацию на позициях в Харьковской области.
В описании к видео сказано, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" в Харьковской области с помощью беспилотников выявили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ.
Украинские боевики в ночное время пытались провести ротацию подразделений на своих боевых позициях, отметили в российском ведомстве. "Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставят группы боевиков ВСУ на места высадки, разведчики группировки войск "Запад" с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары по противнику", - говорится в сообщении.
После этого военнослужащие разведывательного подразделения последовательно уничтожили пытающихся скрыться боевиков, средства объективного контроля зафиксировали попадание по боевикам ВСУ, уточнили в министерстве обороны РФ.