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ВС России уничтожили 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области - РИА Новости, 12.10.2024
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13:58 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977733834.html
ВС России уничтожили 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области
ВС России уничтожили 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области - РИА Новости, 12.10.2024
ВС России уничтожили 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области
Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям боевиков и техники 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:58
2024-10-12T13:58
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям боевиков и техники 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Дарьино, Колмаков, Казачья Локня Любимовка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Суджа, Толстый Луг, Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов семи бригад ВСУ в 13 районах Сумской области.
https://ria.ru/20241011/voennye-1977678743.html
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РИА Новости
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4.7
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области

Минобороны: ВС России уничтожили 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям боевиков и техники 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Дарьино, Колмаков, Казачья Локня Любимовка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Суджа, Толстый Луг, Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов семи бригад ВСУ в 13 районах Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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