https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977733834.html

ВС России уничтожили 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области

ВС России уничтожили 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области - РИА Новости, 12.10.2024

ВС России уничтожили 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области

Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям боевиков и техники 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:58

2024-10-12T13:58

2024-10-12T13:58

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1977733834.jpg?1728730719

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям боевиков и техники 11 бригад ВСУ в 19 районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Дарьино, Колмаков, Казачья Локня Любимовка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Суджа, Толстый Луг, Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов семи бригад ВСУ в 13 районах Сумской области.

https://ria.ru/20241011/voennye-1977678743.html

курская область

россия

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, безопасность