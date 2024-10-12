https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977725509.html
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 12.10.2024
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ
ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Днепр" за сутки потеряли до 70 военнослужащих и самоходную артустановку "Богдана",... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:16
2024-10-12T12:16
2024-10-12T12:32
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Днепр" за сутки потеряли до 70 военнослужащих и самоходную артустановку "Богдана", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Казацкое Херсонской области, а также Каменское, Новоданиловка, Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области."Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожен склад боеприпасов", - сказано в сводке министерства.
https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977303494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Запорожская область
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила склад ВСУ и до 70 украинских военных