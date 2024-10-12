Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 12.10.2024 (обновлено: 12:32 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977725509.html
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 12.10.2024
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ
ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Днепр" за сутки потеряли до 70 военнослужащих и самоходную артустановку "Богдана",... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:16
2024-10-12T12:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968382216_0:22:3069:1748_1920x0_80_0_0_85e42cd57a34af3d284c6364f66ba344.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Днепр" за сутки потеряли до 70 военнослужащих и самоходную артустановку "Богдана", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Казацкое Херсонской области, а также Каменское, Новоданиловка, Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области."Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожен склад боеприпасов", - сказано в сводке министерства.
https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977303494.html
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968382216_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_32c97a2ca25d84c35b77730d1834c096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Запорожская область
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов ВСУ

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила склад ВСУ и до 70 украинских военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО в зоне СВО
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета РСЗО в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Днепр" за сутки потеряли до 70 военнослужащих и самоходную артустановку "Богдана", сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение суток силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Казацкое Херсонской области, а также Каменское, Новоданиловка, Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области.
"Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожен склад боеприпасов", - сказано в сводке министерства.
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
"Результат уже предрешен". В США сделали заявление о спецоперации
9 октября, 22:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьХерсонская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала