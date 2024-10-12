https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977725314.html

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 12.10.2024

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, уничтожили шесть складов боеприпасов, ВСУ потеряли до 640 военнослужащих и одну БМП, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T12:14

2024-10-12T12:14

2024-10-12T12:30

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, уничтожили шесть складов боеприпасов, ВСУ потеряли до 640 военнослужащих и одну БМП, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 33-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Катериновка, Зализнянское, Миньковка, Ступочки, Антоновка и Серебрянка Донецкой Народной Республики."Отражены две контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены шесть складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241008/ukraina-1977060264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, сша