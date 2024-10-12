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Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 12.10.2024
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12:14 12.10.2024 (обновлено: 12:30 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977725314.html
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 12.10.2024
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, уничтожили шесть складов боеприпасов, ВСУ потеряли до 640 военнослужащих и одну БМП, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:14
2024-10-12T12:30
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, уничтожили шесть складов боеприпасов, ВСУ потеряли до 640 военнослужащих и одну БМП, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 33-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Катериновка, Зализнянское, Миньковка, Ступочки, Антоновка и Серебрянка Донецкой Народной Республики."Отражены две контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены шесть складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Часов Яр, США
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ

Минобороны: "Южная" группировка уничтожила до 640 украинских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили две атаки, уничтожили шесть складов боеприпасов, ВСУ потеряли до 640 военнослужащих и одну БМП, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 33-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Катериновка, Зализнянское, Миньковка, Ступочки, Антоновка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
"Отражены две контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены шесть складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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