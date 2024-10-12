https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977725088.html

Группировка "Север" уничтожила склад ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" уничтожила склад ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.10.2024

Группировка "Север" уничтожила склад ВСУ в Харьковской области

ВСУ за минувшие сутки потеряли до 110 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T12:12

2024-10-12T12:12

2024-10-12T12:29

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россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 110 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великие Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области... ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241011/desyat_uchastkov-1977501152.html

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Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, россия, волчанск