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Группировка "Север" уничтожила склад ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.10.2024
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12:12 12.10.2024 (обновлено: 12:29 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977725088.html
Группировка "Север" уничтожила склад ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" уничтожила склад ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.10.2024
Группировка "Север" уничтожила склад ВСУ в Харьковской области
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 110 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:12
2024-10-12T12:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
россия
волчанск
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 110 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великие Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области... ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241011/desyat_uchastkov-1977501152.html
харьковская область
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вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, россия, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Россия, Волчанск
Группировка "Север" уничтожила склад ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла огневое поражение бригадам ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 110 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великие Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области... ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская областьРоссияВолчанск
 
 
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