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Слуцкий раскритиковал попытку НАТО запугать Россию "ядерной мощью"
Слуцкий раскритиковал попытку НАТО запугать Россию "ядерной мощью" - РИА Новости, 12.10.2024
Слуцкий раскритиковал попытку НАТО запугать Россию "ядерной мощью"
Попытка НАТО запугать "демонстрацией" своей "ядерной мощи" не приведет к результату, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T15:25
2024-10-12T15:25
2024-10-12T15:25
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Попытка НАТО запугать "демонстрацией" своей "ядерной мощи" не приведет к результату, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Генсек НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast Noon стартуют в ближайший понедельник. Пройдут они в основном в Великобритании, в Северном море, Бельгии и Нидерландах. "Попытка НАТО запугать "демонстрацией" своей "ядерной мощи" не приведет к результату. Реакция России на любой шаг Запада, угрожающий нашей национальной безопасности, последует незамедлительно", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что НАТО находится на пути ядерной эскалации. "Россия, господин Рютте, "угрозами" не разбрасывается. Россия совершенствует ядерную доктрину в ответ на наращивание агрессии со стороны Запада и военно-финансовую накачку режима ядерного террориста Зеленского", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20241010/slutskij-1977487971.html
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в мире, россия, великобритания, северное море, марк рютте, леонид слуцкий (политик), нато, госдума рф
В мире, Россия, Великобритания, Северное море, Марк Рютте, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Госдума РФ
Слуцкий раскритиковал попытку НАТО запугать Россию "ядерной мощью"
Слуцкий: попытка НАТО запугать своей "ядерной мощью" не приведет к результату