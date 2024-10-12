https://ria.ru/20241012/siyyarto-1977704794.html

Сийярто ответил на вопрос о последствиях оскорбления Харрис в адрес Орбана

Сийярто ответил на вопрос о последствиях оскорбления Харрис в адрес Орбана - РИА Новости, 12.10.2024

Сийярто ответил на вопрос о последствиях оскорбления Харрис в адрес Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T03:52

2024-10-12T03:52

2024-10-12T04:18

венгрия

сша

камала харрис

виктор орбан

петер сийярто

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.Ранее в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News, ведущий заговорил о том, как экс-президент Дональд Трамп любит рассказывать о тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом "убийцы".Отвечая на вопрос, грозят ли слова Харрис какими-либо последствиями отношениям между Венгрией и США, Сийярто сказал: "Определенно, это не лучший старт".

https://ria.ru/20241011/siyyarto-1977502995.html

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венгрия, сша, камала харрис, виктор орбан, петер сийярто, в мире