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Сийярто ответил на вопрос о последствиях оскорбления Харрис в адрес Орбана - РИА Новости, 12.10.2024
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03:52 12.10.2024 (обновлено: 04:18 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/siyyarto-1977704794.html
Сийярто ответил на вопрос о последствиях оскорбления Харрис в адрес Орбана
Сийярто ответил на вопрос о последствиях оскорбления Харрис в адрес Орбана - РИА Новости, 12.10.2024
Сийярто ответил на вопрос о последствиях оскорбления Харрис в адрес Орбана
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T03:52
2024-10-12T04:18
венгрия
сша
камала харрис
виктор орбан
петер сийярто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.Ранее в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News, ведущий заговорил о том, как экс-президент Дональд Трамп любит рассказывать о тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом "убийцы".Отвечая на вопрос, грозят ли слова Харрис какими-либо последствиями отношениям между Венгрией и США, Сийярто сказал: "Определенно, это не лучший старт".
https://ria.ru/20241011/siyyarto-1977502995.html
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венгрия, сша, камала харрис, виктор орбан, петер сийярто, в мире
Венгрия, США, Камала Харрис, Виктор Орбан, Петер Сийярто, В мире
Сийярто ответил на вопрос о последствиях оскорбления Харрис в адрес Орбана

Сийярто: это не лучший старт для Харрис

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Ранее в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News, ведущий заговорил о том, как экс-президент Дональд Трамп любит рассказывать о тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Сийярто поставил на место немецкого журналиста после вопроса о России
Вчера, 03:58
Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом "убийцы".
Отвечая на вопрос, грозят ли слова Харрис какими-либо последствиями отношениям между Венгрией и США, Сийярто сказал: "Определенно, это не лучший старт".
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Харрис оскорбила Орбана, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, назвав их убийцами
9 октября, 13:59
 
ВенгрияСШАКамала ХаррисВиктор ОрбанПетер СийяртоВ мире
 
 
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