https://ria.ru/20241012/siyyarto-1977703873.html

Сийярто назвал скандалом слова Харрис об Орбане

Сийярто назвал скандалом слова Харрис об Орбане - РИА Новости, 12.10.2024

Сийярто назвал скандалом слова Харрис об Орбане

Слова вице-президента США и кандидата на пост лидера государства Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлем, заявил в интервью РИА РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T03:27

2024-10-12T03:27

2024-10-12T08:56

в мире

сша

венгрия

петер сийярто

камала харрис

виктор орбан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Слова вице-президента США и кандидата на пост лидера государства Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлем, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто."Прежде всего, это скандал. Это скандал — так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу", — подчеркнул он.Сийярто подчеркнул, что Орбан занимает пост премьер-министра на протяжении 14 лет по воле венгерского народа."Мы всегда проявляли уважение к американскому народу и мы ожидаем, что американцы также проявят уважение к венгерской нации. Такого рода заявление показывает полное неуважение, что неприемлемо, особенно в отношениях между союзниками", — добавил министр.Кроме того, отвечая на вопрос, грозят ли слова Харрис какими-либо последствиями отношениям между Венгрией и США, Сийярто указал, что это "определенно, не лучший старт".

https://ria.ru/20241011/siyyarto-1977502995.html

https://ria.ru/20241011/orban-1977650311.html

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