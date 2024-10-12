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Сийярто назвал скандалом слова Харрис об Орбане - РИА Новости, 12.10.2024
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03:27 12.10.2024 (обновлено: 08:56 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/siyyarto-1977703873.html
Сийярто назвал скандалом слова Харрис об Орбане
Сийярто назвал скандалом слова Харрис об Орбане - РИА Новости, 12.10.2024
Сийярто назвал скандалом слова Харрис об Орбане
Слова вице-президента США и кандидата на пост лидера государства Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлем, заявил в интервью РИА РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T03:27
2024-10-12T08:56
в мире
сша
венгрия
петер сийярто
камала харрис
виктор орбан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Слова вице-президента США и кандидата на пост лидера государства Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлем, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто."Прежде всего, это скандал. Это скандал — так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу", — подчеркнул он.Сийярто подчеркнул, что Орбан занимает пост премьер-министра на протяжении 14 лет по воле венгерского народа."Мы всегда проявляли уважение к американскому народу и мы ожидаем, что американцы также проявят уважение к венгерской нации. Такого рода заявление показывает полное неуважение, что неприемлемо, особенно в отношениях между союзниками", — добавил министр.Кроме того, отвечая на вопрос, грозят ли слова Харрис какими-либо последствиями отношениям между Венгрией и США, Сийярто указал, что это "определенно, не лучший старт".
https://ria.ru/20241011/siyyarto-1977502995.html
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в мире, сша, венгрия, петер сийярто, камала харрис, виктор орбан
В мире, США, Венгрия, Петер Сийярто, Камала Харрис, Виктор Орбан
Сийярто назвал скандалом слова Харрис об Орбане

Сийярто: недавние слова Харрис об Орбане неприемлемы, это неуважение к венграм

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Слова вице-президента США и кандидата на пост лидера государства Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлем, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Прежде всего, это скандал. Это скандал — так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу", — подчеркнул он.

На этой неделе в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News ведущий заговорил о том, что экс-президент Дональд Трамп любит рассказывать о тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом "убийцы".

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Сийярто подчеркнул, что Орбан занимает пост премьер-министра на протяжении 14 лет по воле венгерского народа.
"Мы всегда проявляли уважение к американскому народу и мы ожидаем, что американцы также проявят уважение к венгерской нации. Такого рода заявление показывает полное неуважение, что неприемлемо, особенно в отношениях между союзниками", — добавил министр.
Кроме того, отвечая на вопрос, грозят ли слова Харрис какими-либо последствиями отношениям между Венгрией и США, Сийярто указал, что это "определенно, не лучший старт".
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В миреСШАВенгрияПетер СийяртоКамала ХаррисВиктор Орбан
 
 
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