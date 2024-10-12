https://ria.ru/20241012/sanktsii-1977704327.html
Замминистра финансов США обсудит в Лондоне усиление антироссийских санкций
Замминистра финансов США обсудит в Лондоне усиление антироссийских санкций - РИА Новости, 12.10.2024
Замминистра финансов США обсудит в Лондоне усиление антироссийских санкций
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо 13 октября отправится в Великобританию с целью обсудить усиление антироссийских санкций с представителями... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T03:45
2024-10-12T03:45
2024-10-12T03:45
россия
великобритания
сша
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:477:2000:1602_1920x0_80_0_0_0afea3afd84c951d4ab9fd42bc97224d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо 13 октября отправится в Великобританию с целью обсудить усиление антироссийских санкций с представителями британского правительства, сообщили в американском минфине. "В этих обсуждениях заместитель министра Адейемо обсудит дальнейшее усиление санкций против России", - говорится в заявлении ведомства. Визит американского чиновника продлится до 15 октября и будет также включать вопросы сокращения возможностей для финансирования Ирана, продвижение экономической стабильности на Западном Берегу и экономическое сотрудничество Вашингтона с Лондоном. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкциинеэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241009/vulin-1977212704.html
https://ria.ru/20241008/aliev-1977059027.html
россия
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:335:2000:1835_1920x0_80_0_0_583b5421ebf46e8b9d3e851e6348eef1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, сша, владимир путин, в мире
Россия, Великобритания, США, Владимир Путин, В мире
Замминистра финансов США обсудит в Лондоне усиление антироссийских санкций
Замминистра финансов США 13 октября обсудит в Лондоне усиление санкций против РФ