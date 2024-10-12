https://ria.ru/20241012/sanktsii-1977704327.html

Замминистра финансов США обсудит в Лондоне усиление антироссийских санкций

Замминистра финансов США обсудит в Лондоне усиление антироссийских санкций - РИА Новости, 12.10.2024

Замминистра финансов США обсудит в Лондоне усиление антироссийских санкций

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо 13 октября отправится в Великобританию с целью обсудить усиление антироссийских санкций с представителями... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T03:45

2024-10-12T03:45

2024-10-12T03:45

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо 13 октября отправится в Великобританию с целью обсудить усиление антироссийских санкций с представителями британского правительства, сообщили в американском минфине. "В этих обсуждениях заместитель министра Адейемо обсудит дальнейшее усиление санкций против России", - говорится в заявлении ведомства. Визит американского чиновника продлится до 15 октября и будет также включать вопросы сокращения возможностей для финансирования Ирана, продвижение экономической стабильности на Западном Берегу и экономическое сотрудничество Вашингтона с Лондоном. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкциинеэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241009/vulin-1977212704.html

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